realme 11 Pro Series 5G è disponibile in Cina: SuperZoom da 200MP e design d’eccezione

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha lanciato oggi in Cina il nuovo realme 11 5G, che comprende la serie realme 11 Pro+ 5G e realme 11 Pro 5G. I due modelli hanno un nuovo e sorprendente design creato in collaborazione con Matteo Menotto, ex designer di stampa e tessuti di Gucci.

La serie numerica di realme ha raggiunto le 50 milioni di spedizioni in tutto il mondo, contribuendo a raggiungere la vendita di 100 milioni di unità. Anche questa nuova serie abbraccia la filosofia del marchio “No Leap-forward innovation, no product release”. In particolare, realme 11 Pro+ 5G è il fiore all’occhiello dell’anno con la prima fotocamera SuperZoom da 200MP al mondo, la più performante per fascia di prezzo. Oltre alle funzioni di fotografia rivoluzionarie, il prodotto offre anche un design di alta qualità, una maggiore durata della batteria, una maggiore memoria e molti altri aspetti.

Per garantire un’esperienza fotografica di alta qualità, realme 11 Pro+ 5G è dotato di un sensore SuperZoom Samsung ISOCELL HP3 aggiornato, un sensore di grandi dimensioni da 1/1,4 pollici e un’ampia apertura f/1,69. Il realme 11 Pro+ 5G supporta anche l’uscita diretta da 200MP, in modo che ogni pixel contribuisca alla qualità dell’immagine finale.

realme 11 Pro+ 5G offre impostazioni da fotocamera premium, con SuperOIS, Super NightScape, Moon Mode e Starry Mode Pro, che permettono all’utente una maggiore libertà nell’esprimere la propria personalità. La fotocamera frontale Sony da 32MP, la modalità Super Group Portrait, la modalità One Take e altre funzioni, oltre alla modalità Street Photography 4.0 sono molto apprezzate dagli utenti.

La serie realme 11 si è rinnovata, non solo per il comparto fotografico, ma anche dal punto di vista estetico. Il design Sunrise Beige, Oasis Green e Astral Black sono stati sviluppati dal realme Design Studio in collaborazione con il noto designer Matteo Menotto, per rendere accessibile un design di prestigio ai giovani di tutto il mondo.

realme 11 Pro+ 5G è anche dotato di una ricarica Supervooc da 100W e una batteria da 5000 mAh, mentre realme 11 Pro 5G eredita la stessa configurazione premium del display, con un display curvo da 120Hz e la regolazione automatica della luminosità a 20.000 livelli. Entrambi i modelli ottenendo due prestigiosi certificati di protezione degli occhi dal TÜV Rheinland per la sua attenzione al comfort e alla sicurezza degli utenti.