Record storico di vendite per DS Automobiles in Italia

Il 2023 è stato un anno straordinario per DS Automobiles in Italia che ha segnato il record storico di volumi con oltre 7.200 immatricolazioni, superando di oltre 1.000 unità l’anno precedente. Questo risultato eccezionale posiziona l’Italia come il secondo mercato globale per DS in termini di unità vendute. La quota di mercato delle Passenger Cars si consolida al 0,45%, evidenziando una performance positiva per il DS 7, l’iconico SUV che registra un aumento delle vendite del 40% rispetto al 2022.

Questi dati evidenziano chiaramente il progresso significativo del marchio Premium francese nel mercato italiano, conquistando un pubblico sofisticato e attento all’ambiente, senza compromettere stile e comfort a bordo. Dal suo debutto nel 2014, DS Automobiles incarna il savoir-faire francese nel lusso automobilistico, con una gamma attuale che comprende i modelli DS 3, DS 4, DS 7 e l’ammiraglia DS 9, disponibili anche in versioni elettriche o ibride plug-in con la firma E-TENSE.

Tra le principali innovazioni introdotte da DS nel 2023, va sottolineata l’integrazione di ChatGPT nel sofisticato sistema DS IRIS SYSTEM. DS è stato il primo marchio in Europa a incorporare il celebre modello di Intelligenza Artificiale Generativa, migliorando ulteriormente l’esclusività e la fluidità dell’esperienza di viaggio. Completano l’offerta premium una serie di servizi digitali connessi progettati per coccolare il cliente e aumentare il benessere a bordo.

Inoltre, per garantire il massimo comfort durante il viaggio, sono stati introdotti contenuti esclusivi su tutta la gamma, come il sistema DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, che adatta le sospensioni del veicolo alle imperfezioni della strada per un comfort eccezionale, e il sistema DS NIGHT VISION, composto da sofisticati elementi, tra cui una telecamera a raggi infrarossi.