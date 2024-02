RENAULT AUSTRAL-E: SUV ibrido di successo

Con Nuovo Austral, Renault prosegue l’offensiva già avviata con Arkana e Nuova Mégane E-TECH Electric in questo segmento, seguendo la tradizione delle “voitures à vivre”, con un approccio assolutamente moderno. Austral rientra pienamente nel piano strategico Renaulution. Noi l’abbiamo provata con motorizzazione full-hybrid.

Dal punto di vista estetico. I gruppi ottici anteriori e posteriori propongono la tipica forma a “C” appartenente ormai a tutta la gamma Renault. La linea è filante e muscolosa con un taglio finale netto e il tetto leggermente spiovente. Un tocco hi-tech arriva grazie al disegno dei paraurti anteriori e alla struttura tridimensionale dei fari, che davanti possono essere Matrix LED.

Gli interni high-tech e raffinati di Nuovo Austral offrono un comfort degno dei rinomati modelli che hanno fatto la storia di Renault. Fiore all’occhiello del suo abitacolo generoso e accogliente, il display OpenR mostra i dati di bordo, oltre a quelli di navigazione e multimedialità, integrando i migliori servizi e applicazioni di Google. I due grandi display da 12’’, ai quali si aggiunge un head-up display da 9,3’’, offrono una superficie totale di circa 1.000 cm2 per un’esperienza di guida intuitiva e immersiva.

L’atmosfera è accogliente e ben illuminata, caratterizzata da superfici dai contorni precisi arricchite da un’illuminazione a LED personalizzabile. I materiali di rivestimento morbidi, utilizzati per la parte superiore e centrale della plancia e per i pannelli porta, contribuiscono a creare un ambiente raffinato. Nella Esprit Alpine (quella del nostro test), inoltre, è di scena l’Alcantara per aggiungere un tocco di eleganza. Dietro, lo spazio è buono anche per tre passeggeri, grazie al tunnel centrale poco invasivo. Molto comoda, in questo senso, la seduta scorrevole che consente di far avanzare o retrocedere il divano di 16 cm. Il bagagliaio parte da 430 litri per la E-Tech della nostra prova, e arriva fino a 1.455 litri con gli schienali abbattuti.

L’austral e-Tech è spinta da un powertrain composto da un motore a benzina 1.2 tre cilindri e due motori elettrici, uno per la trazione alle ruote e l’altro che funziona da starter ad alta intensità. Potenza totale: 200 CV. Attraverso un pratico pulsante situato sul volante, il conducente ha la possibilità di selezionare tra le modalità Eco, Comfort e Sport, oltre a una posizione personalizzabile. Queste impostazioni influenzano sia l’esperienza di guida (come la rigidità dello sterzo, la reattività del motore, l’agilità del telaio e la percezione delle marce) che l’atmosfera a bordo, intervenendo sulle luci dell’abitacolo, sulla visualizzazione e sul colore del cruscotto.

Alla guida Austral restituisce un comfort notevole grazie a delle sospensioni tarate per assorbire in maniera efficace buche, dossi e manti dissestati. Questo va un pò a scapito della agilità sul misto stretto dove si percepisce una certa tendenza al rollio. Il conducente può contare su 32 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS), modalità MULTI-SENSE e il 4CONTROL Advanced, l’ultimo sistema a quattro ruote sterzanti sviluppato da Renault. Tutte tecnologie utili, proattive e smart al servizio del comfort, del piacere e della sicurezza degli occupanti.

Il listino parte da 32.000 euro per il Mild Hybrid Advanced a 48V da 130 CV. Sale a 36.000 euro per il Mild Hybrid a 12V da 160 CV, abbinato ad un 1.3 4 cilindri e al cambio automatico a 7 rapporti. Il full hybrid E-Tech parte da 39.500 euro in allestimento Techno, mentre la Esprit Alpine parte da 41.000 euro.