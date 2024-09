Renault e Bruitparif lanciano la prima mappa acustica delle strade in Ile-de-France

Dopo il successo della sperimentazione del 2023 a Saint-Quentin-en-Yvelines, Renault e Bruitparif hanno ufficializzato una partnership innovativa per realizzare la prima mappa acustica delle strade della regione Ile-de-France. Questa collaborazione segna un passo fondamentale verso una gestione più consapevole del traffico e dell’infrastruttura stradale.

Il progetto prevede l’utilizzo di una trentina di Renault Megane E-Tech, dotate di sensori avanzati e del box Apache, un dispositivo sviluppato dai team di ingegneri del Gruppo Renault. Queste vetture, durante i loro normali spostamenti, misureranno per due anni i livelli di rumore delle strade su cui viaggiano. I dati raccolti forniranno una visione dettagliata e aggiornata dell’acustica delle strade, uno strumento indispensabile per comprendere il reale stato della rete viaria.

Il livello sonoro delle strade è strettamente legato al loro stato di conservazione. Un manto stradale nuovo e in buone condizioni ha proprietà di assorbimento acustico nettamente superiori rispetto a uno deteriorato, con differenze che possono essere di un rapporto da 1 a 10. Il rumore di rotolamento dei veicoli aumenta drasticamente sulle strade logore, e questo non si traduce solo in un problema acustico, ma anche in un aumento della resistenza al rotolamento. Ciò comporta un maggior consumo energetico, più emissioni di CO2 e un’usura accelerata degli pneumatici, contribuendo ulteriormente all’inquinamento ambientale.

Grazie a questa mappa acustica dettagliata, gli enti locali avranno a disposizione informazioni preziose e fino ad ora difficilmente accessibili. Conoscendo lo stato effettivo delle strade, sarà possibile monitorarne l’evoluzione nel tempo e intervenire nelle aree prioritarie con maggior precisione. Questo consentirà di ridurre l’inquinamento acustico e di migliorare la qualità della vita nelle città.

L’innovazione non si limita alla sola riduzione dell’inquinamento acustico: migliorando le condizioni delle strade, si ridurranno anche i consumi energetici e le emissioni di CO2, particelle inquinanti e polveri derivanti dall’abrasione degli pneumatici. Inoltre, la partnership tra Renault e Bruitparif fornirà un sostegno concreto alle amministrazioni locali, che potranno destinare le proprie risorse in modo più mirato e ridurre i costi legati al ripristino delle strade, una voce di spesa spesso ingente nei bilanci pubblici.

Secondo Thomas Antoine, Expert Leader Rumore e Vibrazioni del Gruppo Renault, “Questa innovazione dimostra come la tecnologia possa contribuire concretamente a migliorare la società. Anche esplorando settori non tradizionali dell’industria automobilistica, come l’acustica urbana, possiamo creare nuove opportunità di crescita per Renault”.