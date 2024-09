Renault Italia inaugura nel cuore di Milano il primo “rnlt©” italiano

Renault Italia arricchisce la sua rete di distribuzione sul territorio nazionale aprendo a Milano il suo primo “rnlt © ”, uno spazio esclusivo, moderno, compatto, concepito in linea con lo spirito della Renaulution per raccontare un brand in continua evoluzione, vero concentrato della Marca.

Strategicamente posizionato in Brera (C.so Garibaldi, 73), noto come il quartiere degli artisti, una delle zone a maggior affluenza nel cuore pulsante della città, lo store gode della massima visibilità ed accessibilità. Una posizione privilegiata, scelta per la sua prossimità ai consumatori urbani, che consente ai potenziali clienti un’esperienza immersiva inedita per scoprire le innovazioni e gli ultimi modelli di Casa Renault.

Vera e propria vetrina della Marca, rnlt © è stato concepito affinché ogni singolo dettaglio potesse offrire una full immersion nell’universo della losanga. Uno spazio innovativo in cui la tecnologia incontra la passione, espressione di design e convivialità.

L’evento per l’opening di rnlt Milano, a cui hanno partecipato stampa e ospiti d’eccezione, come Cristiano Caccamo e Francesca Michielin, tenutosi oggi nel pieno della Milano Fashion Week, ha visto protagonista l’iconica e dirompente R5, pronta a sfilare a breve sulle strade italiane.

È stata presentata, infatti, l’esclusiva collaborazione stretta da Renault per R5 con GCDS, la cui anima street e lo stile dirompente, uniti alla qualità e al savoir-faire italiani, sono alla base di un’estetica in continua evoluzione, che celebra la bellezza dell’unicità e ridefinisce il concetto del lusso attraverso valori fondamentali quali creatività, ironia e tradizione.

Di stagione in stagione, grazie a collezioni e capsule sempre più dirompenti, GCDS ha riunito intorno a sé un’ampia community pop di celebrità e icone internazionali che si riconosce nel suo universo libero e inclusivo. Affermatosi come una delle voci più interessanti della moda contemporanea, il brand ha consolidato una forte presenza in Italia e in Asia, con boutique monomarca e diversi flagship store. Una vocazione internazionale che ha radici profondamente italiane.

Alla base di quest’inedita partnership, la volontà di unire due eccellenze con un comune denominatore: una sfrenata passione ed una contagiosa risorsa creativa.