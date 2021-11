ROG Phone 5s e ROG Phone 5s Pro arrivano in Italia

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità sul mercato italiano a partire da oggi dei nuovi smartphone gaming ROG Phone 5s e ROG Phone 5s Pro, gli ultimi e più potenti modelli aggiunti alla rivoluzionaria famiglia ROG Phone 5.

La serie ROG Phone 5s vanta il più recente Snapdragon® 888 Plus 5G Mobile, con funzionalità 5G avanzate e funzionalità premium Snapdragon Elite Gaming™. Questa straordinaria potenza di elaborazione è completata da un massimo di 18 GB di RAM veloce LPDDR5. Il sistema di raffreddamento ottimizzato GameCool 5 con AeroActive Cooler 5 e il gestore delle prestazioni in Armory Crate garantiscono le migliori performance disponibili per qualsiasi scenario di gioco.

Il display AMOLED da 144 Hz / 1 ms utilizzato nella serie ROG Phone 5s presenta un touch-sampling rate nativo di 360 Hz, per un’esperienza di gioco super fluida e senza interruzioni. Inoltre, ROG Phone 5s Pro presenta una versione a colori dell’innovativo display matrix posteriore ROG Vision, che mostra un’ampia varietà di animazioni personalizzabili.

Il sistema di controllo AirTrigger 5, ancora senza rivali, ora supporta i due sensori tattili posteriori su ROG Phone 5s Pro, offrendo ai giocatori su mobile capacità di controllo davvero simili a quelle di una console. I sensori laterali a ultrasuoni su entrambi i modelli supportano anche i doppi gesti, come tocca e scorri, per un controllo totale.

ROG ha anche collaborato con alcuni dei titoli più popolari per offrire ai proprietari delle serie ROG Phone 5 e 5s una raccolta di diversi pacchetti di temi per trasformare il proprio ROG Phone in un dispositivo davvero unico.

L’ultima punta di diamante della piattaforma mobile Snapdragon 888 Plus 5G che alimenta la serie ROG Phone 5s offre prestazioni potenziate, velocità senza rivali e WiFi 6E di classe multi-gigabit per portare l’esperienza di gioco mobile al livello successivo. Con la velocità di clock ora fino a 3 GHz[iv], le prestazioni della CPU sono progettate per offrire una potenza di elaborazione mobile senza pari. Tutti i modelli dispongono inoltre di RAM LPDDR5 fino a 18 GB per aumentare notevolmente le performance di gioco in generale.

Per consentire le massime prestazioni nel tempo, il sistema di raffreddamento GameCool 5 della serie ROG Phone 5s ha una struttura termica ottimale con una CPU centrata con la batteria divisa in due parti, una situata su ciascun lato della CPU. Ciò permette al calore generato dalla CPU di essere dissipato su tutti i bordi e gli angoli dello chassis contemporaneamente per una maggiore efficienza termica. L’AeroActive Cooler 5 aspira ed espelle un’incredibile quantità di aria direttamente al centro del telefono, proprio dove si trova la CPU, per fornire un incredibile calo della temperatura della CPU fino a 10°C.

Armory Crate include la famosa modalità X, con più profili di sistema per offrire ai giocatori ancora più impostazioni e strumenti di ottimizzazione delle prestazioni, in modo che possano adattare istantaneamente il telefono all’attività da svolgere.

I display all’avanguardia sono stati una caratteristica distintiva di ROG Phone sin dal principio e la serie ROG Phone 5s porta avanti questa tradizione. Il display Samsung E4 AMOLED da 144 Hz / 1 ms, che ora vanta un touch-sampling rate nativo di 360 Hz, offre un’esperienza di gioco estremamente fluida, con una latenza tattile estremamente bassa. Ottimizzato in collaborazione con la principale società di elaborazione visiva Pixelworks, le immagini sono ulteriormente migliorate con una precisione del colore eccezionale, tecnologia HDR sempre attiva per migliorare le immagini non HDR e uno schermo protetto dal Corning Gorilla Glass Victus™. La serie ROG Phone 5s è pensata per durare e per vincere.

Il ROG Phone 5s Pro presenta inoltre una versione a colori di ROG Vision, l’esclusivo display posteriore matrix che mette in risalto lo spirito creativo di ROG. ROG Vision può visualizzare una varietà di fantastiche animazioni che mostrano se ROG Phone 5s Pro è in carica, se c’è una chiamata in arrivo, se la modalità X è abilitata e altro ancora. I giocatori possono persino creare animazioni personalizzate per rendere il proprio telefono ancora più esclusivo.

Controllo totale è il nome del gioco per la serie ROG Phone 5s. Il sistema AirTrigger 5 offre ai giocatori modi diversi per interagire con i loro ROG Phone 5s o 5s Pro, offrendo un livello di controllo in-game senza rivali. L’AeroActive Cooler 5 dispone anche di due pulsanti fisici aggiuntivi per consentire un’autentica esperienza di gioco simile a una console.

Inoltre, il ROG Phone 5s Pro è dotato di innovativi sensori tattili posteriori nascosti sulla cover posteriore, che forniscono funzioni di attivazione L2/R2, proprio come un controller per console di gioco. Questi possono essere controllati con il sistema AirTrigger 5 e funzionano in combinazione con i sensori a ultrasuoni, i pulsanti AeroActive Cooler 5 e i controlli di movimento per fornire il pieno controllo per un’esperienza di gioco senza precedenti.

Il sistema audio GameFX su ROG Phone 5s Pro è dotato di doppi altoparlanti simmetrici a sette magneti per effetti sonori stereo veramente bilanciati e un jack per cuffie da 3,5 mm in combinazione con un DAC ESS Hi-Fi. Entrambi sono stati ottimizzati tramite una collaborazione con lo specialista audio Dirac, dando alla serie ROG Phone 5s una qualità audio davvero impressionante e un panorama sonoro più ampio.I giocatori amano usare sfondi dei loro giochi e personaggi preferiti per mostrare il loro stile. Abbiamo collaborato con alcuni dei titoli più popolari per creare una serie di diversi pacchetti di temi che i proprietari possono utilizzare per trasformare la serie ROG Phone 5 o la serie ROG Phone 5s in un telefono davvero unico.

PREZZO E DISPONIBILITA’

ASUS ROG Phone 5s sarà disponibile presso ASUS Eshop, ASUS Gold Store e Unieuro, mentre ROG Phone 5s Pro sarà disponibile presso ASUS Eshop e ASUS Gold Store.

ASUS ROG Phone 5s sarà disponibile in Italia al prezzo consigliato di 999€ IVA inclusa nella configurazione 12/512 GB. ROG Phone 5s (16/512 GB) sarà disponibile invece al prezzo consigliato di 1099€ IVA inclusa.

ASUS ROG Phone 5s Pro sarà disponibile in Italia nella seconda metà novembre al prezzo consigliato di 1299€ IVA inclusa.