Samsung e BARBIE: ecco le SmartThings DreamHouse

In occasione dell’atteso lancio del film BARBIE, Samsung ha annunciato una campagna retail che promette di stupire i visitatori dei negozi al dettaglio di tutto il mondo. Nei punti vendita selezionati, sarà possibile ammirare il trailer ufficiale del film in straordinaria qualità 8K, grazie ai televisori Samsung Neo QLED 8K. Questo rappresenta solo uno degli esclusivi contenuti in 8K risultanti dalla partnership tra Samsung e Warner Bros. Pictures, un grande passo avanti nell’offrire esperienze cinematografiche di altissimo livello direttamente sui televisori di ultima generazione.

Ma la partnership tra le due grandi aziende non si ferma qui. Sul sito Samsung è stata lanciata la BARBIE SmartThings DreamHouse, un’esperienza digitale che unisce l’universo vibrante di BARBIE con la tecnologia di casa connessa di Samsung SmartThings. Questa iniziativa offre agli utenti la possibilità di immergersi in scenari di vita quotidiana interpretati in chiave SmartThings, trasformando la casa in uno spazio intelligentemente connesso e personalizzabile.

Grazie alla BARBIE SmartThings DreamHouse, i visitatori possono sperimentare il potenziale di una casa completamente connessa. I dispositivi Samsung SmartThings permettono agli utenti di interagire con l’ambiente circostante in modo innovativo e coinvolgente. Ad esempio, utilizzando il Galaxy Z Flip4, è possibile dare inizio a un party suonando brani pop attraverso l’app SmartThings, mentre il Galaxy Watch4 aggiunge un tocco di stile rosa al look degli utenti. Inoltre, il robot aspirapolvere Jet Bot™ AI+ semplifica la pulizia dopo una festa, aspirando coriandoli e confetti sparsi per la casa.

La BARBIE SmartThings DreamHouse offre anche una fantastica opportunità di shopping. Visitando il sito Samsung.com, gli appassionati di BARBIE possono acquistare una selezione di prodotti correlati al mondo di BARBIE e SmartThings con un semplice click. Oltre a vivere l’esperienza digitale, i fan possono portare a casa un pezzo dell’universo BARBIE grazie a questa originale iniziativa.

Disponibilità della BARBIE SmartThings DreamHouse

La BARBIE SmartThings DreamHouse è disponibile esclusivamente su Samsung.com e sulle pagine social Samsung in Europa. Gli utenti possono quindi accedere a questa straordinaria esperienza digitale e trovare i prodotti BARBIE e SmartThings direttamente dal sito ufficiale dell’azienda.