Segway-Ninebot presenta i nuovi monopattini elettrici della Serie D

Segway-Ninebot, il marchio di monopattini elettrici più famoso al mondo, conferma la propria leadership nel settore della mobilità alternativa e lancia la nuovissima Serie D. Perfetta per i vari spostamenti quotidiani, la gamma si compone dei modelli D18E, D28E e D38E, ognuno rispondente alle diverse esigenze degli utenti.

Peculiarità fondamentale dell’intera linea è la maggiore stabilità del mezzo con conseguente aumento della sicurezza a bordo grazie all’utilizzo di pneumatici con camera d’aria da 10” e trattamento antiscivolo che conferiscono una maggiore aderenza ad ogni tipo di pavimentazione e un’esperienza di guida più confortevole. Come ulteriore garanzia di sicurezza, il doppio sistema frenante è composto da un freno elettronico nella ruota anteriore e un freno a tamburo nella ruota posteriore.

I modelli D18E, D28E e D38E si distinguono tra loro per la differente autonomia, che va dai 18 km (per il modello D18E) ai 38 km (per il modello D38E), e per il tempo necessario per la ricarica, che va dalle 3 alle 6 ore, consentendo di percorrere salite con un livello di pendenza fino al 20%.

Tutti i modelli presentano tre modalità di guida differenti: standard, sport e a risparmio energetico e sono dotati di un regolatore di velocità configurabile come stabilito dalle normative stradali vigenti. La modalità di guida scelta è facilmente selezionabile con un doppio click sul display LED a colori, in modo da modificarla in tempo reale in base alla necessità del percorso.

Le informazioni più importanti, come il controllo della velocità, livello della batteria e modalità di guida, sono accessibili attraverso l’innovativo schermo. Inoltre, la dotazione delle luci a LED frontali e posteriori, parallelamente alla presenza di catarifrangenti frontali, laterali e posteriori certificati E-MARK, permette un’ottima visibilità dei veicoli anche in notturna o in condizioni di scarsa luminosità.

La serie D è solo la prima delle novità che Segway-Ninebot lancerà quest’anno. Nei prossimi mesi, infatti, il brand introdurrà un accessorio molto speciale, ovvero degli indicatori di direzione dall’esclusivo design wireless, con l’obiettivo di migliorare ancor più la sicurezza su strada. Questi indicatori potranno essere posizionati sia sulla parte anteriore che posteriore del KickScooter.

Prezzi:

D18E: 379,99 €

D28E: 449,99 €

D38D: 529,99 €