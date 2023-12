Si chiamerà “Milano” il nuovo B-SUV di Alfa Romeo

Ad aprile 2024, a Milano, Alfa Romeo presenterà al mondo intero la prima Sport Urban Vehicle della propria storia, che sarà disponibile anche in versione 100% elettrica. Il suo nome sarà MILANO, un vero e proprio tributo alla città dove tutto ebbe inizio il 24 giugno del 1910.

Con Alfa Romeo MILANO il marchio rientra nel segmento B, il più rilevante in Europa, con una nuova proposta che incarna totalmente il DNA di nobile Sportività Italiana tipico del marchio. Il primo Sport Urban Vehicle 100% elettrico che rappresenta la nuova porta di accesso al mondo Alfa Romeo per tutti coloro, Alfisti ma non solo, che erano in attesa del ritorno del marchio in questo segmento.

“Con l’arrivo di MILANO nel 2024, Alfa Romeo completa una Line-Up in grado di incontrare i desideri di tutti i nostri appassionati e non solo. MILANO vuol essere simbolicamente un “Bentornato” a tutti i nostri Alfisti che, proprietari di Giulietta e Mito, erano in attesa di confermare il loro amore per Alfa Romeo; ed un “Benvenuto” a tutti coloro che sono alla ricerca di un’esperienza sportiva unica in questo segmento e della bellezza distintiva del design italiano.

MILANO è la prima pietra miliare nel processo di transizione del marchio all’elettrico e, così come Tonale, ha l’importante compito di rinforzare ulteriormente la presenza di Alfa Romeo a livello globale” – il commento di Jean Philippe Imparato, Ceo Alfa Romeo

Pochi elementi caratterizzano l’identità di una casa automobilistica come il logo che la identifica. Dal 1910 lo stemma di Alfa Romeo racchiude in sé due simboli che identificano Milano: La croce, simbolo storico del capoluogo lombardo, ed il biscione, stemma della casata nobiliare viscontea ed emblema tra i più rappresentativi della città. Per oltre 60 anni (1910 – 1972) Il nome stesso Milano fu presente nel logo occupandone la parte inferiore. Fino al 1918, fu accompagnato dall’acronimo “A. L. F. A.” (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) mentre a partire dal 1919 da “ALFA ROMEO”.

Da sempre simbolo di avanguardia, Milano è oggi un manifesto internazionale di modernità, innovazione e sostenibilità. Considerata una dei simboli dell’arte e del Made in Italy nel mondo, Milano ha da sempre ricoperto un ruolo culturale nevralgico nel campo della moda, del design e della musica.

Alfa Romeo sceglie dunque proprio lei, Milano, la sua casa, per dare inizio ad un nuovo, entusiasmante ed audace capitolo della propria storia: reinterpretare la sportività nel XXI Secolo.

Questa scelta, dunque, va oltre gli iconici nomi dei modelli passati o dei più recenti passi montani, per legarsi ancora una volta alle sue origini italiane con l’audace ambizione di esportare nel mondo quei valori che da sempre lo rendono un marchio unico.