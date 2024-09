Skechers amplia l’offerta di calzature da calcio con Academy e Kids

Skechers, azienda leader globale nel segmento delle calzature performance e lifestyle, annuncia l’espansione della sua gamma di prodotti dedicati al calcio, presentando due nuove linee: Academy e Kids. Questi nuovi modelli sono progettati per soddisfare le esigenze di atleti di tutte le età, offrendo comfort, versatilità e stile in campo.

La linea Academy è pensata per i giocatori di ogni ruolo, con scarpe versatili che si adattano perfettamente a tutte le posizioni. Disponibili nelle silhouette Skechers Razor e SKX_01, gli scarpini Academy sono progettati per terreni duri e campi in erba, garantendo il massimo delle prestazioni in ogni condizione. Questa linea offre tutto ciò di cui un atleta ha bisogno per esprimere il proprio potenziale al meglio.

Per i più piccoli, Skechers introduce la linea Kids, creata appositamente per i futuri campioni che muovono i primi passi nel mondo del calcio. Le scarpe sono disponibili in modelli adatti sia ai terreni duri che a quelli erbosi, garantendo comfort durante gli allenamenti e le partite. Le calzature per bambini offrono un equilibrio perfetto tra comodità e design accattivante, rendendo l’esperienza calcistica ancora più piacevole.

Entrambe le linee sono disponibili nelle tonalità del giallo per l’Evolution Pack e nel classico nero, e possono essere acquistate sul sito Skechers.