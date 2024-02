Škoda: al via la produzione di Scala e Kamiq MY24

Škoda Auto ha avviato la produzione in serie della nuova berlina Scala e del City SUV Kamiq aggiornati nel MY24. Dall’introduzione di entrambi i modelli nel 2019, sono state prodotte oltre 260.000 unità di Scala di cui oltre 56.000 solo nel 2023. La produzione del City SUV Kamiq ha superato le 107.000 unità nel 2023, rendendolo il SUV più venduto del Brand, con oltre 576.000 unità prodotte dal momento del lancio.

Gli aggiornamenti di Škoda Scala e Kamiq rappresentano un significativo passo avanti in termini di design e dotazioni: i fari Matrix-LED sono ora disponibili per entrambi i modelli, mentre il design dei paraurti anteriore e posteriore, dei cerchi e delle calandre è stato rinnovato. Questi interventi esaltano la personalità di entrambe le vetture, dando a Scala un look più sportivo e a Kamiq un’immagine più robusta, tipica dei SUV.

Riflettendo il nuovo linguaggio stilistico del Brand, il portellone di entrambi i modelli mostra con orgoglio il rinnovato lettering Škoda. Inoltre, materiali più sostenibili sono stati incorporati in varie parti dei veicoli, come tappezzeria e tappetini, rafforzando l’impegno di Škoda a ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale.

La disponibilità di sistemi di aiuto alla guida, tipici di segmenti superiori, è stata ampliata e prevede di serie il Front Assistant con riconoscimento pedoni e il Lane Assistant, oltre al monitoraggio della stanchezza del conducente e al riconoscimento della segnaletica stradale. La Casa boema ha anche aggiornato le funzioni di connettività di entrambi i modelli, tra cui spiccano il nuovo Phone Box con ricarica induttiva e raffreddamento attivo e le porte USB-C a ricarica