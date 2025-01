Skoda Auto ha consegnato 926.600 veicoli nel 2024

Škoda ha raggiunto un nuovo traguardo nel 2024, registrando un incremento delle consegne pari al 6,9% rispetto all’anno precedente. Questo risultato conferma la solidità della strategia del marchio, che continua a raccogliere consensi grazie a una gamma di modelli sempre più competitiva e innovativa.

Tra i modelli più venduti spiccano l’Octavia, il Kamiq e la Fabia, che hanno registrato una crescita percentuale significativa rispetto all’anno precedente, con 117.100 unità vendute e un aumento del 24,1%. Questi numeri sottolineano il ruolo centrale di questi veicoli nel successo globale di Škoda, confermandone l’apprezzamento sia per il design sia per la tecnologia.

Škoda ha registrato una forte crescita soprattutto nei mercati europei, con incrementi assoluti significativi in Germania, Turchia, Regno Unito, Polonia e Spagna. Questi mercati si sono rivelati fondamentali per il consolidamento del brand e per il rafforzamento della sua presenza internazionale. In Italia, il marchio ha ottenuto una performance record, raggiungendo 38.151 immatricolazioni, pari a un aumento del 13,25%. Questo risultato straordinario conferma la crescente popolarità di Škoda nel nostro Paese.

Nonostante una leggera flessione nelle consegne del modello 100% elettrico Enyaq, che ha totalizzato 79.500 unità (-2,6% rispetto all’anno precedente), la domanda per i veicoli elettrici del marchio rimane solida. Questo testimonia l’interesse continuo dei clienti per soluzioni di mobilità sostenibile, un segmento che Škoda intende rafforzare ulteriormente nei prossimi anni.

Nel 2025, la casa boema si prepara a lanciare la gamma più giovane e completa della sua storia. Le vendite di veicoli elettrici saranno trainate dal nuovo SUV compatto Elroq e dal rinnovato Enyaq, appena presentato al pubblico. Inoltre, il nuovo SUV Kylaq sarà fondamentale per sostenere la crescita di Škoda sul mercato indiano, un’area strategica per l’espansione globale del marchio.

Con queste premesse, Škoda dimostra di essere pronta a affrontare le sfide future, puntando su innovazione, sostenibilità e una visione chiara per il futuro della mobilità.