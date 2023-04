ŠKODA: un primo sguardo alle nuove generazioni di Superb e Kodiaq

In autonno Škoda presenterà due importanti novità al pubblico internazionale: la quarta generazione della prestigiosa Superb e la seconda generazione del SUV Kodiaq. Entrambi i modelli si distingueranno per i significativi miglioramenti in termini di innovazione, tecnologia di bordo e sicurezza. La nuova Škoda Superb sarà disponibile sia come berlina che come Wagon, prodotta in collaborazione con il Gruppo Volkswagen nello stabilimento di Bratislava, in Slovacchia. La seconda generazione del SUV Kodiaq verrà invece prodotta nello stabilimento Škoda di Kvasiny, in Repubblica Ceca.

“Superb e Kodiaq sono due pietre miliari della nostra gamma ed è per questo che la presentazione delle nuove generazioni, in autunno, ha per noi un’importanza speciale. Superb è l’ammiraglia della nostra gamma di veicoli a combustione interna e rimarrà un riferimento in termini di comfort e spazio, tanto nella variante di carrozzeria berlina quanto in quella Wagon. La seconda generazione di Kodiaq, invece, alzerà decisamente l’asticella in fatto di sicurezza, tecnologia e versatilità. Per venire incontro alle esigenze dei nostri Clienti, offriremo entrambi i modelli anche con motorizzazioni elettrificate, mild-hybrid e plug-in hybrid” – le parole di Klaus Zellmer, CEO di Škoda Auto.

Škoda Superb e Kodiaq si collocano ai vertici delle rispettive gamme prodotto e hanno riscosso un notevole successo a livello internazionale.

Per la berlina/Wagon ammiraglia della moderna gamma Škoda, il nome “Superb” è stato ripreso dal modello più prestigioso in vendita negli anni ’30. La prima generazione, sul mercato tra il 2001 e il 2008, è stata venduta in 137.000 esemplari e ha introdotto soluzioni raffinate, quali i gruppi ottici in tecnologia bi-xeno con funzione Coming Home e il cambio automatico Tiptronic. La seconda generazione è stata venduta tra il 2008 e il 2015 e ha totalizzato ben 618.000 consegne, grazie al successo della varante Wagon e alla disponibilità per la prima volta della trazione integrale 4×4. La terza generazione è stata presentata nel 2015 e si è subito distinta per la migliore abitabilità, l’enorme spazio per il carico nella variante Wagon e per una completa dotazione di sistemi di sicurezza e assistenza. Nel 2019 l’auto è stata aggiornata nello stile e nei contenuti e ha salutato l’ingresso in gamma della variante iV, spinta dalla prima motorizzazione plug-in hybrid nella storia del Brand. A oggi, oltre 777.000 Superb della terza generazione sono state consegnate ai Clienti nel mondo.

Il grande SUV Kodiaq è stato presentato nel 2016 e ha dato il via alla campagna di prodotto a ruote alte della Casa boema, portando il corso stilistico denominato “Crystal Design” nel segmento degli Sport Utility Vehicle. Nel 2019, Kodiaq è stato presentato nella variante sportiva RS, mentre l’intera gamma è stata sottoposta a un aggiornamento stilistico e a un miglioramento delle dotazioni tecnologiche e di sicurezza nel corso del 2021. Il successo di questo modello, il primo per Škoda a essere proposto anche a 7 posti, è testimoniato dalle oltre 740.000 unità già consegnate a oggi nel mondo e dagli oltre 40 riconoscimenti internazionali .