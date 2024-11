Slowear e North Sails lanciano la nuova edizione di “Urban Breeze”

L’unione tra heritage e innovazione tecnica continua a ridefinire il capospalla maschile grazie alla nuova capsule collection di Slowear e North Sails Apparel. Giunta alla sua seconda edizione, questa collezione speciale è nata dalla collaborazione tra due icone dell’abbigliamento maschile, accomunate da una filosofia di alta qualità, stile senza tempo e durabilità. Due marchi che hanno attraversato generazioni, evolvendo le loro proposte senza mai perdere la contemporaneità.

Dopo il successo della collezione estiva, la collab “Urban Breeze” ritorna per la stagione autunno-inverno con una serie di capi destinati ai “marinai urbani” moderni. Pensati per coloro che cercano comfort, protezione e stile nella loro quotidianità, i capispalla di questa linea coniugano performance e raffinatezza, offrendo soluzioni versatili e adatte a ogni contesto.

La capsule FW24 si articola in quattro modelli, progettati per rispondere alle esigenze dei mesi più freddi, senza rinunciare allo stile e alla funzionalità. I primi due modelli, un gilet e un giubbino reversibili, sono ideali per le stagioni di transizione. Da un lato, questi capi presentano un nylon riciclato 100% impermeabile, che assicura protezione e comfort anche nelle giornate di pioggia. Dall’altro lato, la morbida lana mélange consente di trasformare il look, adattandolo anche alle occasioni più formali.

Completano la capsule due capi pensati per l’inverno più rigido. Il primo è un parka 3 layer con imbottitura riciclata, progettato nei minimi dettagli per garantire la massima protezione contro freddo, pioggia e vento. Il secondo è un bomber, arricchito dal sistema Storm System: una calda lana esterna, abbinata a una resina poliuretanica che protegge dagli agenti atmosferici, mentre l’imbottitura interna assicura il massimo comfort e calore.

Questa capsule collection, che rappresenta una sintesi perfetta tra tradizione e innovazione, sarà disponibile in tutto il network Slowear e in negozi selezionati di North Sails Apparel. Con la sua seconda edizione, questa collaborazione conferma l’impegno di entrambi i brand nel creare capi iconici, dedicati all’uomo contemporaneo che ama fondere eleganza e funzionalità.