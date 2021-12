Spider-man: una Hyundai Ioniq 5 appesa a una ragnatela

Hyundai supporta l’uscita del nuovo film di Sony Pictures “Spider-Man: No Way Home” con un’iniziativa unica, che vede protagonista Ioniq5. Il crossover 100% elettrico di medie dimensioni, protagonista anche nel film, è infatti esposto al Sony Center di Potsdamer Platz a Berlino fino al 3 gennaio 2022. L’installazione ospita la pluri-premiata IONIQ di Hyundai “parcheggiata” al Sony Center di Berlino, sospesa al soffitto grazie alla celebre ragnatela di Spider-Man.

In concomitanza con l’uscita del film nelle sale europee il 17 dicembre, Hyundai ha lanciato una campagna integrata di marketing che comprende uno spot televisivo globale e una serie di attività promozionali digitali.

Sia, sia Nuova TUCSON hanno fatto il loro debutto a Hollywood all’interno del film, come parte della partnership promozionale della casa automobilistica con Sony Pictures entertainment.

“Questa trovata accattivante sottolinea l’ingegnosità del nostro famoso supereroe e della nostra nuova ‘halo car'”, dice Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product di Hyundai. “In collaborazione con Sony Pictures, abbiamo scelto il Sony Center di Berlino come location per questa spettacolare promozione per portare un assaggio di Spider-Man: No Way Home nel cuore dell’Europa, con la nostra rivoluzionaria IONIQ 5 come attrazione principale.”

IONIQ 5 di Hyundai è recentemente apparsa in uno spot televisivo del Marchio prima dell’uscita di Spider-Man: No Way Home. Nel video, Spider-Man è deciso a riabilitare il suo nome ed esce dal suo nascondiglio. Il supereroe fa l’autostop per New York, con il suo migliore amico Ned a bordo di una Ioniq5. I due personaggi attraversano l’aperta campagna con il crossover 100% elettrico dall’aspetto futuristico che riflette la luce del sole, scambiandosi battute lungo la strada.

Insieme all’installazione, Hyundai ha anche prodotto un video dietro le quinte che mostra come è stata realizzata.

Spider-Man: No Way Home

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere viene rivelata, creando un conflitto fra le sue responsabilità di supereroe e la sua vita normale e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo genera un buco nel loro mondo, liberando i cattivi più potenti che abbiano mai combattuto uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora, Peter dovrà affrontare la sua sfida più grande, che non solo modificherà per sempre il suo futuro, ma anche il futuro del Multiverso.