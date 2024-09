Stellantis alla 90ª edizione del Salone dell’Auto di Parigi 2024: innovazione e anteprime mondiali

Stellantis ha annunciato la sua partecipazione alla 90ª edizione del Mondial de l’Auto, che si terrà a Parigi dal 14 al 20 ottobre 2024. L’azienda presenterà quattro brand iconici, con l’attesissima partecipazione di Citroën, Peugeot, Alfa Romeo e per la prima volta, Leapmotor, il marchio cinese emergente.

A Porte de Versailles, presso il Padiglione 4, i visitatori potranno esplorare una vasta gamma di veicoli elettrificati all’avanguardia. In totale, saranno esposti 26 modelli, con cinque anteprime mondiali, pronte a catturare l’attenzione del pubblico e degli esperti del settore.

Peugeot sarà protagonista con la sua gamma completamente elettrica, la più estesa tra le principali case automobilistiche europee. Verrà presentata in anteprima mondiale la nuova Peugeot E-408, che arricchirà la già impressionante gamma di 12 veicoli elettrici. Tra questi, spiccano le nuove versioni Long Range dei SUV E-3008 ed E-5008, che offrono rispettivamente fino a 700 km e 668 km di autonomia, la migliore nel loro segmento.

Oltre ai nuovi modelli, Peugeot esporrà due innovazioni tecnologiche che segneranno il futuro della mobilità: il concept INCEPTION e il rivoluzionario volante HYPERSQUARE, con un simulatore unico che permetterà di testare queste innovazioni. Peugeot organizzerà anche una serie di attività interattive per coinvolgere il pubblico e sarà presente a La Seine Musicale per offrire test drive della sua intera gamma di veicoli elettrici.

Citroën esporrà tre anteprime mondiali, tutte progettate per il mercato europeo, a sottolineare il suo impegno per una mobilità elettrica accessibile. Saranno presenti la nuova C3 e C3 Aircross, disponibili per il pubblico, mentre l’iconica Ami, pioniera della micromobilità, sarà celebrata con una spettacolare Ami Tower che festeggia i suoi successi in Francia e in altri mercati europei.

Il Citroën Studio, in collaborazione con YouTube, sarà il cuore pulsante dello stand, dove esperti, influencer e giornalisti si alterneranno in interviste e podcast.

Alfa Romeo farà il suo ritorno al Salone di Parigi con un’esposizione che comprenderà l’intera gamma del brand, inclusa l’anteprima nazionale della nuova Junior VELOCE 280CV, la versione più sportiva della famiglia. L’evento vedrà anche l’anteprima mondiale della versione ibrida di questo modello.

Inoltre, il Biscione presenterà per la prima volta il model year 2025 di Tonale e l’iconica 33 Stradale Fuoriserie, prodotta in soli 33 esemplari. Tra i gioielli esposti, anche la Giulia Quadrifoglio SuperSport, una versione limitata che celebra la tradizione sportiva del marchio con un audace reinterpretazione del logo Quadrifoglio, per la prima volta in nero in oltre un secolo.

Il brand cinese Leapmotor, in collaborazione con Stellantis, sarà per la prima volta al Salone dell’Auto di Parigi, presentando la sua visione innovativa della mobilità elettrica. Il fondatore di Leapmotor, Zhu Jiangming, insieme al CEO di Stellantis, Carlos Tavares, presenterà in anteprima mondiale il nuovo SUV B10, primo modello basato sulla piattaforma B del brand, che segna l’ingresso di Leapmotor nel segmento C europeo.

Leapmotor svelerà anche la C10, un SUV elettrico di segmento D progettato per le famiglie, e la T03, una city car compatta ideale per l’uso urbano. Questi veicoli, dotati di tecnologie avanzate come l’architettura LEAP3.0, rappresentano un importante passo avanti per il brand nel mercato europeo.

Il 15 ottobre, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, interverrà al Paris Automotive Summit, illustrando la strategia multi-energia dell’azienda.