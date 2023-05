Stellantis e Archer insieme per il velivolo urbano Midnight

Stellantis, fin dalla sua fondazione, ha posto un’enfasi particolare sulla ricerca, lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie volte a garantire una mobilità pulita, sicura e accessibile. Ma quale è il motivo dietro a questo impegno? La risposta è semplice: creare innovazioni capaci di soddisfare le aspirazioni umane. Questa visione è alimentata da una fiducia incondizionata nella nostra capacità di varcare nuove frontiere dell’innovazione. E per affrontare le nuove sfide, siamo in costante ricerca di nuove partnership.

Una di queste preziose alleanze è stata creata con Archer Aviation, un’azienda specializzata nella progettazione e lo sviluppo di aeromobili elettrici che offrono un modo rapido, silenzioso e sostenibile per gli spostamenti urbani. In qualità di partner strategico, Stellantis si è impegnata a garantire ad Archer un investimento iniziale di fino a 150 milioni di dollari in azioni, con l’obiettivo di aiutare l’azienda a incrementare e scalare la produzione del suo aeromobile elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) chiamato Midnight, concepito per i voli urbani ad alta frequenza.

Midnight è alimentato da sei pacchi batteria indipendenti e durante il volo non produce emissioni di anidride carbonica. Con un’autonomia di 160 chilometri (ottimizzato per voli consecutivi di circa 30 chilometri), un tempo di ricarica tra un volo e l’altro di circa 10 minuti e una capacità di carico di 450 chilogrammi, Midnight può trasportare quattro passeggeri oltre al pilota, offrendo un mezzo di spostamento sicuro, veloce, confortevole ed ecologico.

Stellantis sta collaborando attivamente con Archer nella costruzione di una struttura di produzione ad alta capacità a Covington, in Georgia, negli Stati Uniti. È previsto che questa struttura inizi la produzione di Midnight nel 2024. Con una superficie iniziale di oltre 32.000 metri quadrati e una capacità produttiva fino a 650 aeromobili all’anno, lo stabilimento è stato progettato per essere successivamente ampliato fino a ulteriori 51.000 metri quadrati, raggiungendo una capacità produttiva di 2.300 aeromobili all’anno.

Midnight possiede tutte le caratteristiche necessarie per contribuire all’azzeramento delle emissioni di carbonio negli spostamenti. Una volta correttamente integrato negli spazi aerei urbani, può rappresentare un mezzo innovativo ed economicamente competitivo per rivoluzionare il modo in cui le persone si spostano in città. Per rafforzare ulteriormente questo vantaggio, Stellantis supporterà Archer fornendo tecnologie di produzione avanzate, competenze, personale e il capitale necessario per accelerare la produzione dell’aeromobile, al fine di rendere possibile il suo debutto operativo nel 2025.

L’adozione progressiva di soluzioni di mobilità moderne e innovative rappresenta un elemento chiave del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis. La mobilità urbana avanzata offre un modo innovativo per coprire brevi e medie distanze, trasportando i passeggeri sopra le strade congestionate a tariffe competitive rispetto ai servizi di condivisione dei veicoli su strada.

Midnight, con le sue caratteristiche eco-friendly, sicure, convenienti e veloci, si pone come un pilastro fondamentale per migliorare la mobilità urbana, offrendo la comodità di prenotare un taxi elettrico tramite un’applicazione. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questo aeromobile è in grado di ridurre notevolmente l’impatto ambientale degli spostamenti urbani, contribuendo all’obiettivo di azzerare le emissioni di carbonio.

Stellantis si impegna ad andare oltre la semplice partnership finanziaria con Archer Aviation. La collaborazione prevede anche il trasferimento di competenze, tecnologie e personale specializzato per supportare Archer nella produzione di Midnight e accelerare il suo ingresso sul mercato nel 2025. L’obiettivo è quello di consentire a sempre più persone di beneficiare di un sistema di trasporto innovativo, sostenibile ed efficiente, offrendo un’alternativa alle tradizionali forme di mobilità in città.