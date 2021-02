Subaru Outback: la nuova generazione nel rispetto della tradizione

Con il MY21, nuova Subaru Outback è giunta oggi alla sua sesta serie ed il costante sviluppo l’ha portata a trasformarsi da una station-wagon in una crossover-SUV, perfettamente in linea con l’evoluzione dei gusti della clientela internazionale.

Guardando la nuova Subaru Outback MY21 frontalmente, è subito evidente lo stile della casa delle Pleiadi. La forma a C rovesciata delle luci diurne (DRL: Daytime Running Light) e il profilo che incornicia i fari fendinebbia, anch’esso con la stessa forma, sono entrambi elementi stilistici che caratterizzano le più recenti vetture del brand giapponese. L’importante griglia motore, di forma esagonale, riempie lo spazio tra i sottili gruppi ottici anteriori.

La stessa impronta stilistica della parte anteriore, la ritroviamo nel design del posteriore della nuova Subaru Outback MY21.

Le luci posteriori, anch’esse a forma di C rovesciata sono incorniciate in nero per enfatizzare la loro luminosità quando sono accese. Gli stop, le luci di posizione e le luci che illuminano la targa usano lampade a tecnologia LED con evidente diminuzione dei consumi di corrente. Ai lati della parte inferiore del paraurti posteriore troviamo il faro retronebbia e il catarifrangente. Una coppia di barre porta tutto sono montate a conferma che tutto in questa vettura è stato studiato per coniugare eleganza e classe con sportività e funzionalità.

All’interno, tutto è stato studiato nei minimi dettagli per mettere i passeggeri a proprio agio. La massiccia plancia bicolore e l’alta consolle sono dominate dall’inedito schermo “touch” a sviluppo verticale di 11,6” dell’impianto multimediale; presenti Apple CarPlay e Android Auto, per gestire gli smartphone. Tramite l’assistente vocale il pilota può interagire con i vari sistemi regolando, ad esempio, l’impostazione dell’impianto di climatizzazione ed i relativi flussi di aria. Sul lato passeggero del tunnel centrale è stata ricavata una tasca dove riporre uno smartphone o un tablet mentre all’interno del cassetto portaoggetti è stata posizionata una ulteriore presa a 12V per la ricarica dei device. Analoga presa di corrente, sempre a 12V, è presente nel vano bagagli. Al servizio di chi siede sui sedili posteriori sono a disposizione 2 prese USB, posizionate sulla parte terminale del tunnel centrale. I sedili sono disegnati per offrire un appoggio confortevole e per trattenere il corpo nei percorsi ricchi di curve. Sia il sedile del pilota che quello del passeggero al suo fianco possono essere regolati elettricamente ed è possibile memorizzare otto posizioni differenti.

Sul fronte della sicurezza, l’auto può contare su diversi sistemi ADAS come il cruise control adattivo, il Lane Centering Function, il Pre-Collision Braking System, l’Autonomous Emergency Steering, il Lane Departure Warning, il Lane Departure Prevention, l’Emergency Lane Keep Assist, il Traffic Sign Recognition/Intelligent Speed Limiter e l’EyeSight Assist Monitor. A garantire la possibilità di poter percorrere ogni strada, la presenza di serie su tutti gli allestimenti dell’X-Mode e dell’Hill Descent Control.

La nuova generazione della Subaru Outback dispone di un motore 4 cilindri boxer di 2,5 litri rivisto per soddisfare i nuovi standard sulle emissioni (Euro 6d). Eroga 124 kW (169 CV) con 252 Nm di coppia. L’unità è abbinata ad un cambio a variazione continua CVT che è stato migliorato per aumentare il numero delle marce “virtuali” disponibili nell’uso manuale che passano da 7 a 8. Questo cambio supporta la trazione integrale permanente Subaru Symmetrical AWD con ripartizione attiva della coppia.

Nuova Subaru Outback 2021, come accennato ad inizio articolo, sarà disponibile a partire da metà marzo 2021 in tre allestimenti: Style (42.750 €), 4dventure (45.000 €) e Premium (48.750 euro €).