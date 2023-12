Svelata la seconda immagine della Nuova Lancia Ypsilon

Oggi è stata rivelata la seconda immagine della Nuova Lancia Ypsilon, che fa seguito alla prima svelata il 27 novembre scorso, nel giorno del 117º anniversario del marchio. Il fulcro di questa nuova immagine è rappresentato dal frontale della vettura, il quale, come precedentemente accennato con il lancio di Lancia Pu+Ra HPE, presenta l’iconico calice Lancia. Questo elemento, radicato nella storia del marchio, è ora reinterpretato in chiave moderna, proiettandolo verso il futuro mediante tre raggi di luce LED che lo rendono un’icona, memorabile e facilmente riconoscibile sia di giorno che di notte.

Il calice abbraccia in modo ideale la nuova scritta Lancia, realizzata con una finitura in acciaio inox satinato e caratterizzata dal font originale ispirato al mondo della moda. Questa firma sottolinea l’avvento della nuova era elettrica del marchio, mirando a renderlo desiderabile e sempre al passo con i tempi. Il frontale, ispirato al design della Lancia Beta Montecarlo, sarà di colore nero lucido per accentuare al meglio la nuova scritta Lancia, replicando fedelmente quanto visto sul Concept Lancia Pu+Ra HPE.

La presentazione ufficiale del modello è programmata per febbraio 2024, tramite l’esclusiva NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA. Dotato di un motore completamente elettrico al 100%, disponibile in sole 1906 unità numerate e certificate, questo modello segna il primo passo tangibile nel percorso di rinascita del marchio. La strategia di elettrificazione adottata si allinea al chiaro e ambizioso piano strategico “Dare Forward” di Stellantis, supportato integralmente da Free2move Charge in un ecosistema di ricarica completamente integrato a 360°.

Il percorso che porta all’evento di presentazione si sviluppa attraverso diverse tappe, le quali, nel corso delle prossime settimane, sveleranno ulteriori dettagli sulla Nuova Lancia Ypsilon.