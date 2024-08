“TAIKO NO TATSUJIN: Rhythm Festival” in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC

Bandai Namco Europe ha annunciato il lancio di TAIKO NO TATSUJIN: Rhythm Festival, un entusiasmante gioco musicale disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 7 novembre 2024. Questa nuova versione del gioco offrirà un’esperienza di gioco più fluida supportando fino a 120 fps, un’innovazione assoluta per le console domestiche. Inoltre, sarà possibile godersi canzoni collaborative e mini personaggi esclusivi sulle nuove versioni. Gli appassionati possono già immergersi nella musica grazie alla demo disponibile su tutte le piattaforme.

TAIKO NO TATSUJIN: Rhythm Festival porta i giocatori a esplorare la vivace città di Omiko insieme a Don-chan e Kumo-kyun, dove i migliori elementi Taiko si uniscono in un unico luogo. Con diverse modalità di gioco, inclusa la modalità Storia che celebra la musica in maniera straordinaria, i giocatori potranno divertirsi con un massimo di 4 giocatori nella Taiko Land o competere online con altri giocatori nella Dondoko Town. La colonna sonora del gioco vanta 76 canzoni, tra cui successi come “Gurenge”, “Feel Special” e “Racing into the Night”.

Inoltre, per ampliare ulteriormente l’esperienza musicale, il Taiko Music Pass offre accesso a oltre 700 brani aggiuntivi che possono essere utilizzati in qualsiasi momento.

Per chi desidera un’esperienza più completa, sono disponibili diverse edizioni del gioco, tra cui la Standard Edition e la Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – The Setlist Edition, che include una selezione di Song Collection Sets con brani di anime, pop e Vocaloid.

Infine, i fan più accaniti possono godere di un bonus pre-order speciale: il Namco Game Music Pack, che include 5 tracce di classici titoli Namco come SYMPHONIC VALKYRIE e GOING TO LUNATEA.