TCL 20R 5G: TCL svela il nuovo smartphone

Seguendo la sua visione “5G for All” presentata al MWC 2021, TCL Communication ha annunciato oggi il nuovo TCL 20R 5G, uno smartphone Android™ che combina la tecnologia di visualizzazione proprietaria di TCL con la velocità mobile 5G, il tutto in un pacchetto ultra-accessibile.

Mentre la copertura 5G migliora, e sempre più servizi si avviano verso il 2022 garantendo una navigazione ultra-veloce, la missione “5G for All” di TCL prende vita con TCL 20R 5G, un’opzione 5G super competitiva, disponibile per tutti.

Le dimensioni di app e filmati aumentano sempre di più e il modo di comunicare si sta spostando verso le videochiamate, sia che ci si trovi a casa o in viaggio. TCL 20R 5G permette una comunicazione video ad alta definizione fluida e senza interruzioni, oltre ad un download ultra-veloce sia attraverso SA che NSA 5G.

Alimentato da MediaTek Dimensity 700, TCL 20R 5G è un perfetto equilibrio di prestazioni ed efficienza, in grado di offrire abbastanza potenza per tutto il giorno. La durata della batteria viene assicurata grazie al processore a 7nm, che promette il 28% in più di efficienza energetica rispetto a un processore equivalente a 8nm.

Per un’esperienza di visualizzazione immersiva

Oltre al veloce 5G, TCL 20R 5G offre un display straordinario, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una frequenza di campionamento al tocco di 180Hz. Gli utenti possono anche scegliere il refresh rate adattivo per godere dei benefici del risparmio energetico, dove il refresh rate a 90Hz è abilitato in scenari selezionati.

Il display V-notch da 6,52 ha un rapporto schermo-corpo del 90% e una luminosità di picco di 500 nits, oltre alla tecnologia proprietaria NXTVISION, che garantisce il miglioramento automatico delle immagini e dei video, la protezione dello sguardo tramite basse emissioni di luce blu, le modalità Reading e Eye Comfort. Oltre ad essere spettacolare da vedere, il display di TCL 20R 5G è ottimizzato per garantire il massimo divertimento e il minimo affaticamento degli occhi.

Elegante e ricco di funzioni

Sul retro dello smartphone è presente una tripla fotocamera da 13MP, che cattura con dettagli e chiarezza mai visti. L’Intelligenza Artificiale Auto-Enhancement garantisce un’ottimizzazione automatica di diversi scenari, mentre l’obiettivo di profondità da 2MP e quello macro da 2MP aggiungono versatilità, dai ritratti alla fotografia super dettagliata.

La possibilità di accedere in modo sicuro a tutto ciò di cui si ha bisogno grazie alle funzioni di riconoscimento del volto e di rilevazione di impronte digitali offre a TCL 20R 5G una marcia in più, e l’autonomia giornaliera garantita dalla batteria da 4500mAh permette di usufruire di 10 ore di video, 34 ore di conversazione o 210 ore di riproduzione audio.

TCL 20R 5G è verificato da Google™ come dispositivo Android Enterprise Recommended. Questa convalida dimostra che TCL 20R 5G è adatto a soddisfare i severi requisiti aziendali di Google attraverso patch di sicurezza Android regolari e tempestive e aggiornamenti principali garantiti.

Le partnership attive per la diffusione del 5G

TCL 20R 5G costituisce una parte cruciale del programma “5G for All” di TCL, lanciato al Mobile World Congress 2021. Questa strategia ha visto TCL sviluppare una gamma di dispositivi che porta il 5G a tutti i consumatori, grazie a prezzi accessibili e una vasta scelta di modelli.

Anche prima degli annunci del MWC 2021, TCL ha sostenuto questi valori con uno smartphone 5G presentato sul mercato a meno di 400€, TCL 10 5G, lanciato nel giugno 2020. Con il lancio di TCL 20 5G nel novembre 2020, la tecnologia 5G è diventata ancora più accessibile, e ora, dopo solo un anno, TCL ha democratizzato ulteriormente questo tipo di connettività, con il nuovo TCL 20R 5G.

La visione “5G for All” di TCL si estende oltre i dispositivi consumer, rendendo il 5G accessibile a tutti attraverso il lavoro con gli operatori, grazie alla nuova CPE TCL LINKHUB 5G outdoor. Progettata per portare la connettività ultra-veloce ai consumatori nelle aree più rurali e suburbane, questa soluzione cambierà la vita di moltissimi utenti.

TCL 20R 5G sarà disponibile nelle colorazioni Granite Grey e Lazurite Blue a partire da metà settembre sugli operatori telefonici nella versione 4GB+64GB a un prezzo consigliato di € 179,90 e sul canale Open Market a partire da fine settembre nella versione 4GB+128GB al prezzo consigliato di € 209,90.