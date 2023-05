TCL lancia la nuova Serie C64: immagini spettacolari e tecnologie all’avanguardia

TCL, il secondo brand al mondo per i TV, lancia in Italia la nuova Serie C64, una gamma di TV QLED 4K che promettono un’esperienza visiva senza precedenti. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, questi televisori sono in grado di offrire colori vivaci e realistici, con una luminosità di 450 nit che permette di godere di una qualità d’immagine di alto livello in qualsiasi condizione di luce.

Ma non è solo la qualità video a essere al top: la Serie C64 è dotata di Dolby Atmos per un’esperienza audio immersiva e di Game Accelerator per godere al meglio dei videogiochi di ultima generazione. Inoltre, i TV della Serie C64 sono dotati di Google TV che permette di accedere a numerosi contenuti, inclusi quelli in streaming, attraverso una interfaccia semplice e intuitiva.

Il design elegante e senza cornice di questi TV, inoltre, li rende perfetti per qualsiasi tipo di living. E grazie allo stand regolabile in due posizioni, potrai posizionare il TV su qualsiasi superficie della casa e inserire la soundbar nello spazio sottostante al display.