Tesla Model 3 Long Range Dual Motor AWD: la nostra prova su strada

Ormai è assodato: lo si ama o lo si odia. ma, senza timore di smentite, Tesla è il Marchio di riferimento nel panorama delle auto elettriche. In questa prova su strada siamo con la Tesla Model 3 Long Range Dual Motor AWD che per il 2024 si è rinnovata con un restyling che ne ha modificato l’aspetto e le modalità di utilizzo. Noi l’abbiamo provata.

La Model 3 è stata perfezionata per esaltare ulteriormente l’aerodinamica. Le linee della carrozzeria sono ora più nette, con superfici ottimizzate per minimizzare la resistenza, ridurre il rumore del vento e, ovviamente, aumentare l’autonomia. In quest’ottica, anche cerchi e pneumatici sono stati riprogettati.

La maggior parte dei miglioramenti apportati alla Model 3 si rivela nell’abitacolo, che ha subito un’elegante e moderna riprogettazione. L’ambiente interno è caratterizzato da materiali pregiati come vero alluminio e tessuti di alta qualità, e rispecchia elevati standard di esecuzione, puntando a un’esperienza di guida e comfort superiori. I sedili, completamente rinnovati sia davanti che dietro, offrono una marcia in più: quelli anteriori sono ora ventilati, mentre i sedili riscaldati, di serie, si integrano alla perfezione nei comandi del clima automatico.

Il design della console centrale, rivestita in alluminio, è stato rivisitato per offrire maggiore praticità e capienza, con ampi spazi per riporre gli oggetti personali e un doppio caricatore wireless per i telefoni. Grazie alla porta USB-C sia anteriore che posteriore, ora è possibile ricaricare rapidamente computer portatili e altri dispositivi, con una potenza di ben 65W per ciascuna porta.

L’integrazione con i dispositivi è semplice e immediata: attraverso la connettività Bluetooth è possibile sincronizzare tutto, dai contatti alla musica preferita. Il display centrale da 15,4 pollici, super luminoso e reattivo, mantiene le stesse dimensioni ma guadagna spazio utile grazie alla cornice più sottile. L’interfaccia utente, personalizzabile e arricchita costantemente dagli aggiornamenti OTA, evolve per offrire sempre nuove funzioni. Anche i passeggeri posteriori ora beneficiano di un display posteriore da 8 pollici, con comandi per il clima, la ventilazione e l’intrattenimento.

Come detto, la Model 3 del nostro test è equipaggiata con un doppio motore, trazione integrale ed una batteria maggiorata da 78 kWh che garantisce un’autonomia variabile a seconda dello stile di guida e del percorso. Quella omologata nel ciclo WLTP è pari a 629 km. Il due motori, sviluppano una potenza complessiva di 366 kW (498 cavalli), che consentono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi ed una velocità massima pari a 201 km/h.

L’esperienza alla guida è molto positiva. Lo sterzo è estremamente diretto e la rende agile e molto precisa. Rispetto alla precedente, le sospensioni sono più morbide e ora il comfort è superiore, anche se la berlina americana rimane piuttosto secca sulle sconnessioni. Per partire, non è necessario sbloccare manualmente il veicolo, accenderlo o disinserire il freno di stazionamento: tutto viene gestito automaticamente. Una volta seduti e allacciate le cinture, è sufficiente premere il pedale del freno e scorrere verso l’alto o verso il basso sul lato sinistro dello schermo per attivare la guida o laretromarcia. Il cambio di marcia appare automaticamente quando si preme il freno o a bassa velocità, per cambi rapidi. Le leve sono state sostituite da comandi al volante per un’esperienza di guida priva di fronzoli, con interruttori aptici e pulsanti fisici. Gli indicatori sono posizionati sulla parte sinistra per essere raggiungibili proprio dove si trova naturalmente il pollice sinistro. Grazie a un nuovissimo pulsante aptico, è possibile attivare o disattivare rapidamente l’indicatore per segnalare un cambio di direzione. Ottima l’autonomia che ci ha permesso di percorrere oltre 500 km, in un percorso misto, senza l’ansia da ricarica.

Ricarica che si può effettuare in corrente continua alle colonnine HYPER dove arriva fino ad una potenza massima di picco pari a 250 kW, che scende ad una media di 120/125 kW portando la batteria dal 20 all’80%. Questo significa ricaricare 20 kWh ogni 10 minuti, ovvero recuperare 260 km di autonomia (in autostrada a 110 km/h) con 20 minuti di sosta, che arrivano a 390 km con mezz’ora di ricarica.

Il prezzo della Tesla Model 3 Long Range AWD 2024 è assolutamente concorrenziale considerando i contenuti della berlina elettrica. La gamma Model 3 parte dai 41.990 euro della versione RWD, mentre la Long Range AWD che abbiamo provato parte da 49.490 euro.