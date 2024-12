THE CURE: il 13 dicembre esce “SONGS OF A LIVE WORLD: TROXY LONDON MMXXIV”

Nel panorama musicale internazionale, poche band possono vantare un successo e una longevità come i leggendari The Cure. Dopo il trionfale ritorno con l’album “SONGS OF A LOST WORLD” lo scorso 1 novembre, la band britannica ha annunciato un’iniziativa straordinaria che sicuramente entusiasmerà i loro numerosi fan in tutto il mondo.

Il 13 dicembre 2024, i The Cure pubblicheranno il live show “SONGS OF A LIVE WORLD: TROXY LONDON MMXXIV”, registrato durante una performance unica al Troxy di Londra davanti a 3000 fortunati fan e trasmesso in live streaming a oltre un milione di persone. In un gesto di generosità e impegno sociale, tutti i proventi derivanti dal nuovo lavoro andranno a sostegno di War Child, un’organizzazione impegnata nella protezione dei bambini colpiti dalle guerre.

“Questo è un progetto che ci ha emozionato profondamente e siamo felici di poterlo condividere con i nostri fan in tutto il mondo. La musica dei The Cure si unisce alla solidarietà per una causa così importante come quella di War Child”, ha dichiarato il frontman Robert Smith.

Il live sarà disponibile in diverse versioni fisiche, tra cui CD, LP nero e musicassetta nera, tutte preordinabili sullo shop ufficiale di Universal Music Italia. Sarà inoltre possibile acquistare la versione speciale che include sia l’album originale “SONGS OF A LOST WORLD” che il live show “SONGS OF A LIVE WORLD: TROXY LONDON MMXXIV”, in 2CD, 2LP e 2 musicassette.

Con 30 milioni di dischi venduti e una carriera che vanta quattro esibizioni come headliner al Glastonbury, i The Cure sono considerati una delle band inglesi più influenti di sempre. “SONGS OF A LOST WORLD” è stato scritto e arrangiato da Robert Smith, prodotto e mixato da Robert Smith & Paul Corkett e suonato dai The Cure , ovvero Robert Smith alla voce, chitarra, basso a 6 corde e tastiere, Simon Gallup al basso, Jason Cooper alla batteria e percussioni, Roger O’Donnell alle tastiere, Reeves Gabrels alla chitarra, con la partecipazione di Perry Bamonte alla chitarra, tastiere e basso a 6 corde nel live show.

Con brani incisivi come “ALONE”, “WARSONG” e “ENDSONG”, l’album “SONGS OF A LOST WORLD” ha conquistato il pubblico e la critica, raggiungendo la vetta delle classifiche nel Regno Unito e dimostrando che il fascino e la creatività dei Cure sono più vivi che mai.