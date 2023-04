Togg: oltre 175.000 preordini in soli dieci giorni per il T10X

Togg, il marchio tecnologico turco per la mobilità globale, ha organizzato una lotteria digitale a seguito del notevole numero di preordini ricevuti per il suo smart device elettrico, il SUV di segmento C T10X.

In totale, sono stati registrati 177.467 preordini tra il 16 e il 27 marzo, data di apertura dei registri degli ordini nazionali. Nelle prime 4 ore, il numero di preordini ricevuti era persino superiore al totale dei veicoli elettrici venduti in Turchia durante tutto il 2022.

Gli utenti hanno preordinato il TT1OX, SUV di segmento C, attraverso il sito web e l’app Trumore di Togg, che ha registrato più di un milione di download. Ciascun ordine è stato inserito automaticamente nella lotteria digitale, i cui risultati sono stati annunciati in diretta televisiva su TRTH aber e in diretta streaming sul canale YouTube di Togg il 29 marzo 2023. Inizialmente, l’azienda aveva intenzione di selezionare 12.000 vincitori, ma il numero di richieste ha portato ad ampliare il numero a 20.000 fortunati utenti scelti a caso, che potranno acquisire i veicoli del primo slot di produzione. Altri 20.000 utenti sono stati scelti come riserva, in caso in cui i primi vincitori non potessero procedere con l’ordine.

I vincitori, che sono stati informati tramite il sito Togg e via e-mail, potranno confermare di voler procedere con l’ordine e il loro deposito di preordine (circa 2.900 euro) varrà come anticipo sul prezzo d’acquisto. I partecipanti non selezionati o i vincitori che sceglieranno di non procedere con l’ordine saranno rimborsati e potranno effettuare un nuovo ordine per il T10X tramite il sito web di Togg con consegna nel 2024.

Con il lancio del T10X, Togg riscrive il principio fondamentale secondo cui l’auto viene considerata solo come semplice mezzo di trasporto: il T10X è molto di più. È uno smart device che fornisce connettività alimentata dall’intelligenza artificiale all’interno di un ecosistema avanzato che integra ogni aspetto del moderno stile di vita digitale, dall’e-commerce alla mobilità. Poiché l’innovazione è nel DNA di Togg, il lancio del T10X sul mercato nazionale è avvenuto nel modo più originale possibile, attraverso una lotteria digitale progettata per attirare la generazione appassionata alla fintech.