Tommy Kuti porta AFROWAVE alla Milano Music Week 2024: celebrazione della cultura afro

Domenica 24 novembre, durante la Milano Music Week 2024, il talentuoso artista e musicista Tommy Kuti presenterà “Afrowave” presso Al Cortile a Milano. Questo evento unico, creato in collaborazione con Dj Marteh e Rebecca Kazadi, si propone di mettere in luce l’energia contagiosa dell’Afrobeats, un genere musicale che sta conquistando le classifiche globali.

Secondo quanto dichiarato da Tommy Kuti stesso, “Afrowave” è nato dalla volontà di creare uno spazio in cui la cultura africana, i sapori e la musica degli artisti di questo genere possano brillare. L’evento inizierà con un’intervista a Amoro, un talentuoso artista in rapida ascesa nel panorama afrobeats italiano. Durante la serata, gli ospiti potranno godersi un aperitivo afro-fusion preparato dallo Chef Aziz, che mescolerà i sapori vivaci dell’Africa occidentale con l’eleganza della cucina italiana.

Nato in Nigeria e trasferitosi in Italia all’età di due anni, Tommy Kuti ha coltivato la sua passione per la musica sin da giovane. Laureatosi a Cambridge, ha formato il collettivo Mancamelanina a Brescia e ha firmato con Universal, diventando uno dei primi artisti di seconda generazione ad essere supportato da una major discografica in Italia. Nel corso degli anni, ha collaborato con artisti del calibro di Fabri Fibra, pubblicato due album di successo e partecipato a progetti televisivi e teatrali.

Con la sua musica coinvolgente e il suo impegno nella promozione della cultura afro, Tommy Kuti si conferma come una figura di spicco nella scena musicale italiana. “Afrowave” promette di regalare agli spettatori una serata indimenticabile, ricca di ritmo, emozioni e colori.