Torna l’estate adrenalinica di Porsche con “Porsche On Board”

Porsche On Board, l’evento lanciato da Porsche Italia nel 2019 per gli appassionati di sport outdoor, torna con la sua sesta edizione, che parte da Campione del Garda. Questo evento unisce gli appassionati di Porsche e degli sport all’aria aperta attraverso il senso di libertà, alte prestazioni e spirito di avventura, nelle 6 tappe della stagione 2024.

Sei fine settimana all’insegna di adrenalina, velocità e sostenibilità nelle più belle e esclusive località italiane, tra mare e montagna, per vivere appieno la sportività firmata Porsche. Come ogni anno, la manifestazione include attività acquatiche come E-foil, Kitesurf e Wing Foil, protagoniste delle tappe di Campione del Garda (8-9 giugno), Gizzeria (6-7 luglio) e Maccarese (7-8 settembre). Queste discipline si alternano a quelle adatte ai paesaggi montani come l’arrampicata, il trekking e l’E-bike, che animeranno le tappe di Cortina d’Ampezzo (12-14 luglio), Bormio (19-21 luglio) e Selva di Val Gardena (31 agosto – 1 settembre).

A rendere ancora più elettrizzanti tutte le tappe del Porsche On Board, la gamma E-Performance, come da tradizione, sarà protagonista delle attività all’aria aperta con i modelli Taycan, Panamera E-Hybrid e Cayenne E-Hybrid. Non mancherà l’esperienza immersiva a contatto diretto con la natura con la Taycan Roof Tent Experience: una notte sotto le stelle all’interno della tenda da tetto Porsche Tequipment

Il Campionato “Porsche On Board”

Oltre al Kitesurf, il Campionato Porsche On Board 2024 vedrà l’ingresso della disciplina del Wing Foil. Venti atleti professionisti si sfideranno durante le tappe del Campionato per aggiudicarsi il titolo 2024. Le gare, che si terranno in varie modalità, dalla regata alla tecnologica GPS Formula, sono un banco di prova per l’innovativo sistema di competizione Porsche, da anni punto di riferimento per gli amanti degli sport acquatici con la vela.

Il Campionato “Porsche On Board” non è solo una sfida sportiva, ma anche un evento di rilevanza nazionale: le gare sono infatti inserite nel calendario della Federazione Italiana Vela, contribuendo alla classifica del titolo italiano assoluto di Wing Foil e Kitesurf.