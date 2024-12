Toyota: anteprima mondiale per il nuovo Urban Cruiser

Toyota ha presentato il nuovo Urban Cruiser, un SUV compatto elettrico a batteria progettato per offrire un design distintivo, interni spaziosi e tecnologie avanzate. Sviluppato a partire dal Concept Urban SUV, questo modello punta a consolidare la presenza di Toyota in un mercato europeo in rapida espansione e sempre più competitivo.

L’introduzione dell’Urban Cruiser rappresenta un passo significativo nella strategia multi-path di Toyota per l’elettrificazione, offrendo ai clienti una vasta gamma di tecnologie sostenibili. Entro il 2026, la gamma di veicoli a zero emissioni di Toyota comprenderà 15 modelli, tra cui sei veicoli elettrici a batteria basati su una piattaforma dedicata. Questa espansione contribuirà all’obiettivo di Toyota Motor Europe di ridurre le emissioni di CO2 del 100% entro il 2035 e raggiungere la neutralità carbonica totale entro il 2040.

Il design dell’Urban Cruiser si distingue per il suo carattere autentico da SUV, enfatizzato da una parte bassa della carrozzeria muscolosa e da uno stile moderno e sofisticato ispirato al tema “Urban Tech”. Il frontale presenta il caratteristico design “hammerhead” di Toyota, mentre i paraurti anteriori e posteriori esprimono solidità. La configurazione dei fari posteriori si estende sull’intera larghezza del portellone, conferendo un look audace e contemporaneo.

Con dimensioni compatte, leggermente superiori a quelle della Yaris Cross, il nuovo SUV misura 4.285 mm in lunghezza, 1.800 mm in larghezza e 1.640 mm in altezza, con un passo di 2.700 mm. La manovrabilità è ottimizzata grazie a un raggio di sterzata di soli 5,2 metri. Il design include cerchi in lega da 18 o 19 pollici con copriruota integrali per migliorare aerodinamica e ridurre il peso. Inoltre, la gamma di colori esterni offre opzioni bicolore con tetto nero a contrasto.

L’abitacolo dell’Urban Cruiser è spazioso e versatile, grazie al passo lungo che offre maggiore comfort per i passeggeri e flessibilità nell’organizzazione degli interni. I sedili posteriori scorrevoli consentono di regolare lo spazio interno in base alle esigenze, offrendo uno spazio equivalente a SUV di segmento D. I sedili ribaltabili in configurazione 40:20:40 aumentano ulteriormente la praticità.

L’interno è caratterizzato da un design pulito e solido, con un quadro strumenti basso e orizzontale che migliora la visibilità. I rivestimenti combinano tonalità nere e grigio scuro, mentre l’illuminazione ambientale offre 12 colori diversi per personalizzare l’atmosfera.

L’Urban Cruiser è equipaggiato con un pacchetto tecnologico all’avanguardia per sicurezza, informazione e connettività. Il sistema multimediale integra un cockpit digitale da 10,25 pollici e un display multimediale da 10,1 pollici in un’unica unità, progettata per un funzionamento intuitivo. Include navigazione satellitare basata su dati cloud e integrazione con smartphone per un accesso facile a app e servizi.

Il SUV dispone anche di avanzati sistemi di sicurezza attiva come il pre-collisione, cruise control adattivo, assistenza al mantenimento della corsia e un sistema di telecamere a 360 gradi per facilitare le manovre in spazi stretti o terreni accidentati.

Il Toyota Urban Cruiser sarà disponibile con due pacchi batteria al fosfato di ferro-litio, che garantiscono maggiore durata, sicurezza e costi contenuti. La batteria da 49 kWh offre una potenza di 106 kW (144 CV) ed è riservata alla versione a trazione anteriore. Un’opzione con batteria da 61 kWh aumenta la potenza a 128 kW (174 CV) per la trazione anteriore e a 135 kW (184 CV) per la versione a trazione integrale.

Il sistema di trazione integrale include un motore aggiuntivo da 48 kW sull’asse posteriore, offrendo stabilità su superfici scivolose e migliorando l’esperienza di guida. Inoltre, le modalità Trail e Downhill Assist Control aumentano la sicurezza in condizioni difficili, mentre la modalità Snow riduce il pattinamento delle ruote su strade innevate.

L’Urban Cruiser utilizza una nuova piattaforma progettata esclusivamente per i veicoli elettrici, che combina leggerezza e robustezza. Questa struttura elimina la necessità di traverse nel pavimento, ottimizzando lo spazio per la batteria e garantendo un abitacolo ampio e sicuro.

A seconda dell’allestimento, il SUV offre dotazioni come regolazione elettrica del sedile del conducente, sistema audio JBL premium e tetto panoramico. La Toyota HomeCharge facilita la ricarica domestica, mentre l’app MyToyota consente di monitorare lo stato della batteria e pianificare la ricarica.