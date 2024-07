Toyota e Valore D: un impegno rinnovato per la parità di genere

Toyota rinnova il proprio impegno nella promozione della parità di genere e nel supporto alle ambizioni dei giovani, sia ragazze che ragazzi, rinnovando la collaborazione con Valore D per il progetto Inspiring Girls. Valore D è la prima associazione di imprese in Italia – ad oggi 380 – che dal 2009 è pioniera nell’affrontare il tema dell’equilibrio di genere e la diffusione di una cultura dell’inclusione a supporto dell’innovazione, del progresso e della crescita delle organizzazioni e del nostro Paese.

Attraverso questa iniziativa, Toyota si impegna a creare opportunità concrete che possano contrastare gli stereotipi di genere e promuovere un ambiente più inclusivo. Agire per creare un cambiamento reale è fondamentale, soprattutto in un contesto in cui le disparità di genere sono ancora evidenti, come dimostra il fatto che solo il 21% delle posizioni lavorative nel campo STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) è occupato da donne (fonte: UN Women).

Questo progetto si inserisce perfettamente nella visione aziendale “Let’s Go Beyond” di Toyota, che mira a creare una società inclusiva e sostenibile. La filosofia di “Let’s Go Beyond” non riguarda solo l’innovazione tecnologica, ma anche il progresso sociale e la promozione dell’uguaglianza.

Dal 2019, Toyota collabora con Valore D, essendo stata la prima casa automotive a firmare il Manifesto Valore D, che stabilisce obiettivi chiari e misurabili per la parità di genere. Nel 2022, Toyota ha lanciato i “Diversity Talks”, una serie di tavole rotonde per promuovere la diversità come sinonimo di unicità e strumento per coltivare l’inclusione. Questi incontri hanno visto la partecipazione di aziende come Procter & Gamble, Illycaffè, Henkel Italia e Engineering, che hanno condiviso la visione sulla Diversity & Inclusion delle loro organizzazioni.