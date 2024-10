Triumph Motorcycles lancia la TF 450-RC Edition: la nuova stella del motocross

Triumph Motorcycles ha presentato ufficialmente la TF 450-RC Edition, la sua prima moto da cross da 450cc, realizzata in stretta collaborazione con la leggenda del motocross Ricky Carmichael. Questo nuovo modello celebra l’ingresso di Carmichael nel programma motocross di Triumph e si distingue per le specifiche tecniche e le grafiche accuratamente selezionate dall’icona americana.

La TF 450-RC Edition è il risultato di una sinergia tra i migliori ingegneri di Triumph e rinomati campioni di motocross. Dotata del miglior rapporto peso/potenza della categoria, questa moto segna un nuovo standard per prestazioni e affidabilità. Al centro di questa innovazione c’è il nuovo motore Triumph 450cc, un propulsore ultra compatto progettato per eccellere in ogni condizione.

Il motore è equipaggiato con componenti di altissima qualità: il pistone Konig in alluminio forgiato garantisce una resistenza superiore ad alte velocità, mentre le valvole DelWest in titanio migliorano il flusso e riducono le masse in movimento. Questi elementi si combinano per offrire prestazioni eccezionali su pista.

Un altro punto di forza della TF 450-RC è il cambio a 5 rapporti con quickshifter di serie, che consente passaggi di marcia fluidi senza l’uso della frizione dalla seconda alla quinta marcia. Questo permette di mantenere una potenza costante in gara, migliorando il rendimento complessivo.

Anche l’impianto di scarico è stato progettato con la massima attenzione alle prestazioni. Nella versione standard, la moto è dotata di uno scarico in acciaio inox leggero con risonatore integrato, che ottimizza la camera di combustione e il flusso dei gas. Per i piloti più esigenti, è disponibile come accessorio uno scarico Akrapovič in titanio, con mappa motore dedicata, che ottimizza la risposta e la potenza del motore, migliorando ulteriormente le prestazioni, soprattutto agli alti regimi.

La TF 450-RC Edition è costruita su un telaio in alluminio esclusivo, progettato per garantire il miglior equilibrio tra prestazioni, peso e flessibilità. La sua spina dorsale è costituita da una fusione unica, mentre il design a doppia culla garantisce una straordinaria resistenza, contribuendo alla leggerezza e all’agilità complessiva della moto.

In termini di frenata, la TF 450-RC è dotata di pinze e pompe freno Brembo, che assicurano una risposta precisa e reattiva, abbinate a dischi Galfer, noti per la loro eccellente capacità di dissipazione del calore. Questi componenti garantiscono una frenata sempre sicura e affidabile, anche nelle condizioni di gara più estreme.

Non mancano i cerchi D.I.D DirtStar, famosi per la loro resistenza agli urti, e i pneumatici Dunlop Geomax MX34, che offrono un’aderenza eccezionale grazie alla tecnologia Progressive Cornering Block Technology (PCBT).

La nuova TF 450-RC Edition sarà disponibile a partire da febbraio 2025, con un prezzo di lancio di €12.295. Potrà essere acquistata presso tutti i concessionari Triumph Offroad, pronti ad accogliere i fan di Carmichael e gli appassionati del motocross di tutto il mondo.