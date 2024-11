Un Record Mondiale per la guida autonoma: il Politecnico di Milano e Bridgestone scrivono la storia

Bridgestone, leader nelle soluzioni avanzate per la mobilità sostenibile, ha contribuito a un’impresa straordinaria: il Politecnico di Milano ha stabilito un nuovo record mondiale di velocità per una vettura di serie guidata esclusivamente da un sistema di intelligenza artificiale (AI). Il 7 novembre 2024, sulla pista dell’Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Piacenza San Damiano, una Maserati MC20 Coupé, dotata di pneumatici Bridgestone Potenza Sport, ha raggiunto i 285 km/h in condizioni di fitta nebbia, senza supervisione umana.

Il record è stato reso possibile grazie al lavoro del team di AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous) del Politecnico di Milano, che ha sviluppato il sistema AI-driver utilizzato durante il test. L’auto è stata equipaggiata con i pneumatici Potenza Sport di Bridgestone, progettati per garantire prestazioni ottimali in ogni condizione di guida. Questi pneumatici Ultra High Performance hanno svolto un ruolo cruciale, assicurando aderenza, stabilità e controllo su un tracciato impegnativo, spingendo i confini delle attuali tecnologie di guida autonoma.

Il progetto, realizzato con il supporto del MOST (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile), ha permesso di testare l’intelligenza artificiale in un contesto sicuro e controllato, esplorando le capacità del sistema a velocità elevate. Questo risultato non è solo una dimostrazione di forza tecnologica, ma rappresenta anche un passo avanti nella sicurezza stradale, aprendo nuove prospettive per l’adozione di veicoli autonomi nel traffico urbano del futuro.

“Questo record rappresenta una nuova pietra miliare nello sviluppo di soluzioni per la mobilità del futuro e Bridgestone è orgogliosa di aver contribuito alla realizzazione di questa impresa grazie alle prestazioni dei propri pneumatici Ultra High Performance della gamma Potenza” – ha dichiarato Lorenzo Piccinotti, Direttore Marketing Bridgestone EMEA South Region.

Piccinotti ha inoltre sottolineato come la collaborazione con il Politecnico di Milano rappresenti un impegno concreto di Bridgestone per promuovere una mobilità sempre più sicura e sostenibile, supportando giovani innovatori che stanno trasformando il futuro.

Questo record non è solo un risultato tecnico, ma un esempio di come l’intelligenza artificiale e le soluzioni avanzate per la mobilità possano rivoluzionare il mondo dei trasporti. La sinergia tra il Politecnico di Milano e Bridgestone dimostra che, combinando eccellenza accademica e innovazione industriale, è possibile raggiungere obiettivi straordinari, aprendo la strada a un futuro dove sicurezza e sostenibilità andranno di pari passo.

Il record mondiale di velocità per un veicolo autonomo è, quindi, non solo una vittoria per la tecnologia, ma un simbolo di ciò che è possibile quando passione, ricerca e collaborazione si incontrano.