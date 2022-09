UNICEF: l’orso Paddington incontra i bambini in diverse città in Italia

Prosegue l’impegno dell’Orso Paddington al fianco dell’UNICEF. A partire dal weekend dal 16 al 18 settembre 2022 e nei weekend successivi nelle città di Roma, Milano e Napoli, l’Orso Paddington incontrerà bambini e famiglie per promuovere l’iniziativa “I Viaggi di Paddington”, che aiuterà l’UNICEF Italia a salvare tanti bambini vulnerabili nel mondo. Nei punti in cui Paddington sarà presente i bambini troveranno palloncini, fogli e colori per disegnare e conoscere il loro beniamino.

Il famoso orso, nato dalla penna dello scrittore inglese Thomas Michael Bond e protagonista di film di successo per bambini e famiglie, sarà presente nelle maggiori città italiane (Roma, Milano e Napoli) nelle seguenti location: Cinecittà World, Zoomarine, McArthurGlen Castel Romano Designer Outlet, Galleria Alberto Sordi, MAXXI, Idroscalo, e Centro Commerciale Campania. I dialogatori dell’UNICEF faranno conoscere più da vicino il lavoro sul campo dell’organizzazione.

Aderendo al programma “I Viaggi di Paddington” sarà possibile diventare sostenitore regolare delle attività dell’UNICEF. Ogni mese, per un anno, i bambini avranno la possibilità di “viaggiare con Paddington”, ricevendo direttamente a casa una corrispondenza speciale e personalizzata per far conoscere ai nostri bambini le diverse realtà in cui vivono i loro coetanei in giro per il mondo, per raccontare le loro storie e il lavoro che l’UNICEF fa per proteggerli tutti.

In particolare, Paddington invierà: la mappa del mondo e il diario di viaggio sul quale poter scrivere e disegnare, e ogni mese, la storia di un bambino in un Paese in cui UNICEF opera, piccole curiosità sul paese di riferimento, stickers tematici, una cartolina di Paddington e una cartolina che ciascun bambino potrà spedire a chi più desidera.