Vacanze italiane indimenticabili con GoPro

Mare, montagna, visita al museo, gita spericolata: non esiste un viaggio nel quale è possibile rinunciare a portare con sé la propria GoPro e i relativi accessori! Qualunque sia la destinazione, i giusti supporti aiuteranno a creare in un attimo dei contenuti fantastici per mantenere intatti i ricordi migliori di queste vacanze estive.

Per realizzare delle foto immersive “in soggettiva” e simulare il punto di vista degli occhi di chi scatta, GoPro ha gli accessori adatti. Ideale per ottenere l’effetto POV, che a volte ricorda la visuale tipica di alcuni videogiochi, è la fascia per la testa, completamente regolabile per tutte le taglie e con la possibilità di essere fissata su un casco, o il classico Chesty, accessorio che si posiziona all’altezza del petto, per stare comodi durante qualsiasi attività.

Per gli amanti del mare e delle onde, GoPro ha realizzato The Handler, un’impugnatura galleggiante che offre la stabilità e il controllo ideali per uno scatto perfetto mentre si è in acqua. The Handler è dotato di un’estremità arancione galleggiante, perfetta per ritrovare l’impugnatura anche in caso scivoli dalle mani.

In alternativa, per le riprese e gli scatti sott’acqua si può utilizzare il supporto da bocca unito al Floaty: anche in questo caso, il materiale galleggiante rappresenta una sicurezza in più, visto che manterrà la GoPro in superficie e la renderà facilmente individuabile grazie all’arancione acceso in cui è fatto.

Per immortalare un panorama mozzafiato o realizzare un autoscatto con un fantastico paesaggio alle spalle, non si può non utilizzare un treppiedi. Lo Shorty, mini asta per i selfie che all’occasione si trasforma anche in un piccolo treppiedi, vanta un design compatto che lo rende perfetto da mettere in valigia per ogni avventura. Per un campo visivo ancora più ampio, il 3-Way 2.0, che unisce un braccio estensibile a un treppiedi: può essere usato come impugnatura compatta, come braccio allungabile per scattare selfie perfetti, o come treppiedi per riprese e foto super stabilizzate.