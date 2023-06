Vespa e Disney insieme: ecco l’edizione speciale Disney Mickey Mouse Edition

Vespa e Disney si uniscono per celebrare un anniversario speciale con l’edizione limitata: Vespa presenta Disney Mickey Mouse Edition by Vespa.

I due marchi, noti per le loro inconfondibili forme e colori, rappresentano da sempre icone dell’immaginario collettivo. Vespa incarna valori come libertà, divertimento e spensieratezza, mentre Disney è associata allo storytelling e all’escapismo, creando così una collaborazione perfetta. Recentemente, il famoso scooter si è trasformato in un simbolo di sogni realizzati nel capolavoro d’animazione di Disney e Pixar, “Luca”.

Oggi, queste due icone senza tempo si uniscono per un progetto speciale in occasione di Disney100. Vespa rende omaggio a questo anniversario con una collaborazione globale, creando una Vespa dedicata a Disney Mickey Mouse.

La Vespa va oltre il suo ruolo di mezzo di trasporto e diventa l’estensione della personalità, della storia e del viaggio di chi la guida. In questa edizione speciale, diventa ancora più potente nell’incantare l’immaginazione e il desiderio di sognare.

La Vespa Primavera 50cc, 125cc e 150cc si veste dei colori iconici del celebre topo di Disney: nero, rosso, bianco e giallo. Le ruote gialle si ispirano alle scarpe di Mickey Mouse, mentre gli specchietti neri ricordano le sue inconfondibili orecchie tonde. Un motivo grafico raffigurante la silhouette del personaggio compare su entrambi i lati dello scooter e sulla parte anteriore. Non può mancare la firma di Mickey Mouse, presente sia sulla sella che sulla scocca frontale.

Questa collaborazione rappresenta l’unione di due mondi che hanno influenzato l’immaginazione di persone di tutte le età: Vespa e Disney. La Vespa Disney Mickey Mouse Edition incarna l’essenza di gioia, avventura e libertà che entrambi i marchi hanno condiviso nel corso degli anni.

Questa partnership non solo rende omaggio al passato, ma celebra anche il presente e il futuro. Entrambi i marchi continuano a essere icone culturali, affascinando e ispirando le persone in tutto il mondo. Questa edizione limitata combina l’energia e la magia di Mickey Mouse con l’eleganza senza tempo di Vespa, creando una combinazione unica che sicuramente attirerà l’attenzione di appassionati e collezionisti di entrambi i brand.

Lanciata in occasione di Disney100, la Vespa Disney Mickey Mouse Edition diventerà un oggetto del desiderio per i fan di Vespa e Disney in tutto il mondo. Rappresenta la fusione perfetta tra l’arte del design italiano e l’immaginario incantato di Disney, offrendo un modo per vivere avventure e divertimento su due ruote.