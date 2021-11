Videoproiettore Epson EF-12: piccole dimensioni, grandi prestazioni

Offrire un’autentica esperienza cinematografica nel comfort della propria abitazione. E’ questo l’obiettivo del nuovo proiettore Epson EF-12 tecnologia 3LCD. Grazie alle soluzioni intelligenti di cui è dotato, tra cui Android TV e altoparlanti YAMAHA, è perfetto per le case con sistemi visivi collegati in rete.

Il nuovo video proiettore della Epson presenta dimensioni compatte (17,5×17,5×13,5 cm). Grazie a questa caratteristica è molto facile spostarlo da una stanza all’altra o portarlo con se, ad esempio, in vacanza. Sulla parte superiore sono posizionati 5 tasti fisici (on/standby, spegnimento video, audio Bluetooth, regolazione volume) e un led di stato bicolore. Tutto il resto è comandabile dal telecomando che integra anche un microfono per l’utilizzo di Google Assistant.

L’EF-12 impiega un’ottica fissa, che non permette di regolare lo zoom per adattare l’immagine alla superficie di proiezione. L’adattamento va fatto avvicinando o allontanando il proiettore dal muro o dal telo. Come detto, la tecnologia alla base del proiettore la 3LCD, una soluzione completamente differente rispetto al DLP, che fa affidamento su un pannello RGB LCD da 0,62 pollici, e un supporto del 100% alla gamma RGB. La luminosità massima raggiungibile è più che sufficiente con valori dichiarati di CLO e WLO (White Light Output) compresi tra 500 e 1000 lumen, quindi più che adeguati agli ambienti domestici.

Il proiettore EF-12 può generare immagini Full HD 1080p a 10 bit e supporta le tecnologie HDR10 e HLG adottate nei contenuti Blu-ray, VOD e dai canali televisivi satellitari. Può essere collegato a sorgenti 4K (Blu-ray 4K, decoder satellitari come Sky Q e tivùsat 4K, box Android TV UHD, Fire TV Stick 4K, ecc.) tramite le porte HDMI 2.1 e trasformare il segnale dai 4K nativi al Full HD grazie al circuito di downscaling integrato.

Ottimo anche l’audio affidato un altoparlante da 5 watt realizzato in collaborazione con Yamaha. La profondità e la chiarezza del suono sono ottimi. Ciò che manca è forse il volume massimo ma comunque parliamo di livello decisamente superiore rispetto ai prodotti della stessa fascia di prezzo. Dal menu “Suono” è possibile scegliere tra le modalità “Teatro” (effetto surround cinema), “Tv” (che migliora la chiarezza delle voci), “Studio” (per colonne sonore e concerti), “Stadio” (ideale con gli eventi sportivi), “Concerto” (musica) e “Karaoke” (attenuazione voci). È possibile inoltre personalizzare ogni singola modalità audio (livello surround virtuale e voce chiara), bilanciare automaticamente il livello audio, incrementare i toni bassi e spostare l’immagine sonora a destra oppure a sinistra per adattarla alla posizione degli spettatori rispetto a quella del proiettore.

All’interno, poi, troviamo il sistema operativo Android TV, con annesso il Google Play Store, il quale permetterà di installare tutte le applicazioni che di base si possono trovare sulle smart TV in generale (manca Netflix). La configurazione iniziale è intuitiva e familiare: completata la procedura di setup della proiezione (geometria e messa a fuoco), si passa direttamente alla scelta del Wi-Fi (Dual Band – 2,4 e 5 GHz 802.11 b/g/ac), all’account Google e si conclude con la Home Screen di Android TV.

Ritroviamo anche il supporto Chromecast per lo streaming da PC, smartphone e tablet di contenuti e app come Netflix, Now TV, Rakuten, BubbleUPnP, Medici.tv, TuneIN e altre.

Il prezzo di listino dell’ EF-12 di Epson è di 1.422,31 euro.