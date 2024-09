Virgin Radio: Lenny Kravitz è il nuovo Rock Ambassador

Il leggendario cantautore Lenny Kravitz è stato nominato il nuovo Rock Ambassador di Virgin Radio. Con oltre tre decenni di carriera e una passione travolgente per la musica rock, Kravitz ha condiviso il suo messaggio di amore e dedizione per il genere in un video esclusivo per la radio.

Nel video, Kravitz si esprime con parole cariche di significato: “La musica è la mia vita.” Il brano “TK421”, tratto dall’album “Blue Electric Light”, fa da colonna sonora al messaggio dell’artista, che è stato reso disponibile con sottotitoli in italiano per coinvolgere un pubblico più ampio.

Il ruolo di Rock Ambassador è di grande importanza per Virgin Radio, che vuole ispirare tutti coloro che credono nel potere della musica rock. Kravitz si unisce così a una prestigiosa lista di rockstar internazionali che hanno condiviso il loro amore per il rock attraverso la radio, tra cui Dave Grohl, Jared Leto, Iggy Pop e molti altri.

La nomina di Kravitz è motivo di orgoglio per Virgin Radio, che grazie alla sua autorevolezza nell’industria musicale è riuscita a coinvolgere artisti di alto calibro nel progetto Rock Ambassador. Kravitz si è raccontato in un’intervista a Paola Maugeri durante la presentazione del suo ultimo album a Parigi.

Virgin Radio ha pianificato un ampio piano di comunicazione per supportare l’operazione, che coinvolge diverse piattaforme tra cui televisione, stampa e canali digitali e social. L’obiettivo è celebrare la musica rock e ispirare gli appassionati di tutto il mondo attraverso l’entusiasmo e la passione di artisti del calibro di Lenny Kravitz.