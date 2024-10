Volkswagen ID. Buzz GTX protagonista dell’ultimo film della trilogia di Venom

Volkswagen annuncia con entusiasmo la partecipazione della sua iconica ID. Buzz GTX al film “Venom: The Last Dance”, il capitolo finale della trilogia dedicata al celebre personaggio Marvel. La pellicola, prodotta da Sony Pictures, sarà in anteprima nelle sale il 25 ottobre e segna il debutto nordamericano del nuovo Volkswagen ID. Buzz, il veicolo elettrico che eredita lo spirito del leggendario Van Volkswagen, adattandolo ai tempi moderni con innovazione e potenza.

Il nuovo ID. Buzz GTX si distingue come il veicolo elettrico più performante mai realizzato da Volkswagen. La versione protagonista sul grande schermo si presenta in una speciale livrea rosso ciliegia, che racchiude una potenza di ben 250 kW (340 CV), capace di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 6,5 secondi. Questo “Bulli elettrico” unisce dunque l’agilità alla tradizionale versatilità del van, offrendo un’esperienza di guida entusiasmante.

Nel film, Volkswagen ID. Buzz GTX non è solo un mezzo di trasporto, ma diventa parte integrante dell’azione e della storia. In una scena simbolica, vediamo il protagonista Eddie Brock (interpretato da Tom Hardy) e il suo alter ego Venom avvicinarsi al veicolo, trasformando il vivace ID. Buzz rosso in una possente versione GTX nera, perfettamente in sintonia con il carattere oscuro del simbionte. Le luci si accendono, la telecamera si muove: l’ID. Buzz “venomizzato” è pronto per l’azione.

“Venom: The Last Dance” rappresenta un climax per i fan della serie, con Eddie e Venom intrappolati tra due mondi e costretti a prendere decisioni difficili mentre una “ragnatela” sempre più fitta li bracca. Il film promette emozioni e suspence fino alla fine, quando il sipario si chiuderà su uno dei personaggi più amati e complessi della Marvel.