Volkswagen Touareg eHybrid: ammiraglia ibrida e hi-tech

Con il “pensionamento” della berlina Phaeton, Touareg è diventata l’ammiraglia di casa Volkswagen posizionandosi al vertice della gamma. Ovviamente anche il SUV di Wolfsburg si è adeguato ai tempi introducento una versione ibrida plug-in, la eHybrid. Noi l’abbiamo provata con con l’unica motorizzazione disponibile e cioè il 3.0 V6 TSI in allestimento Elegance.

Esteticamente, seguendo il nuovo corso stilistico del Marchio, è il muso che caratterizza il design del Touareg. Massiccio e imponente, trova una naturale continuazione nelle fiancate slanciate con nervature che ne alleggeriscono la vista. Il posteriore è “pulito” con un design che non lascia spazio a fronzoli o appendici aerodinamiche ma che risulta filante grazie al lunotto ben inclinato. In abbinamento alle linea di allestimento Elegance, lo spoiler e i listelli sottoporta sono in tinta con la carrozzeria. Una serie di altri dettagli cromati all’altezza di paraurti, finestrini, griglia di protezione della calandra nonché esclusive modanature dei terminali di scarico impreziosiscono ulteriormente gli esterni.

All’interno, l’abitacolo ha un design che bada al sodo con materiali di assoluto pregio e assemblaggi di altissima qualità. Molto bello, l’Innovivion Cockpit, ossia il grande display curvo digitale ad alta risoluzione interamente rivestito in vetro che fonde la strumentazione digitale da 12,3” con lo schermo del sistema di navigazione da 15”. Lo spazio a bordo, di certo, non manca. La Touareg è spaziosa e confortevole: cinque persone adulte ci stanno comode anche se, al posteriore, il grande tunnel sacrifica un pò la seduta centrale. Il divano posteriore scorrevole consente un uso flessibile del bagagliaio, ampio e ben organizzato, che però si riduce, rispetto alla versione con solo motore termico, da 810 a 655 litri.

La Touareg eHybrid è dotata di un motore elettrico e un V6 3.0 TSI a benzina con 340 cv (250 kW), che condivide con la cugina Audi Q7. Con la batteria agli ioni di litio completamente carica, può contare su una potenza complessiva del sistema di 280 kW (381 CV) con una coppia fino a 600 Nm. Su strada la Touareg da grandi soddisfazioni, soprattutto in termini di comfort di marcia e comportamento. E’ silenziosa e reattiva, grazie anche al cambio automatico a 8 rapporti che si comporta bene anche in città grazie alla sua fluidità. Ricchissima la dotazione dedicata alla sicurezza. Tra i dispositivi annovera infatti il cruise control con regolazione automatica della distanza, in grado di attivarsi fino a 210 km/h, il Front Assist, il riconoscimento segnaletica stradale e il rilevatore di corsia e di stanchezza.

In ottica sicurezza, tra gli optional, è possibile scegliere Tech Pack con un elevato livello di guida assistita. Oltre a illuminazione ambiente Plus e cerchi in lega Braga da 20 pollici, il pacchetto include infatti il Safety Pack, che al suo interno annovera Emergency Assist, assistente alle svolte Intersection Assist, assistente al cambio di corsia Side Assist Plus e sistema di monitoraggio PreCrash 360°. La combinazione di questi sistemi e di quelli previsti di serie forma il Travel Assist, in grado di far procedere le nuove Touareg eHYBRID in modalità assistita per la prima volta fino a 250 km/h. Inoltre, il Tech Pack in omaggio include anche il Suspensions Pack, che prevede la regolazione adattiva dell’assetto Adaptive Chassis Control e le sospensioni pneumatiche 4-Corner con ammortizzatori a regolazione elettronica, in grado di rendere la guida delle nuove Touareg eHYBRID ancora più confortevole e dinamica grazie al migliore controllo del corpo vettura.

La Touareg ibrida plug-in è offerta in due pacchetti di design: Atmosphere e Elegance con prezzi a partire da 77.000 euro.