Volkswagen: Wolfsburg si prepara a ospitare il festival dei fan GTI

Wolfsburg si appresta a diventare il centro mondiale per gli appassionati di Volkswagen con il tanto atteso festival dei fan GTI, che si terrà dal 26 al 28 luglio nell’area della Volkswagen Arena. Questo evento imperdibile, ispirato al motto “Icons Coming Home”, promette di regalare tre giorni di emozioni e sorprese non solo ai fan di GTI e Volkswagen, ma anche alle loro famiglie.

Il festival offre un programma ricco e variegato, che include presentazioni di veicoli, spettacoli entusiasmanti e raduni dei club. Tra i momenti salienti, oltre 700 proprietari di GTI e R esporranno i loro veicoli, condividendo storie e aneddoti legati al loro legame con queste icone dell’automobilismo.

Personalità di spicco del mondo GTI come il Responsabile del Design di Volkswagen, Andreas Mindt, e leggende del motorsport come Benny Leuchter, Strietzel Stuck e Jochi Kleint saranno presenti per incontrare il pubblico e raccontare le loro esperienze uniche. I visitatori avranno l’opportunità di assistere a presentazioni e incontri pubblici, rendendo l’evento un’occasione irripetibile per avvicinarsi ai protagonisti del settore.

A presentare l’evento saranno Sarah Elsser e Philipp Kaess, esperto di tuning e appassionato di auto, una coppia che promette di rendere il festival ancora più coinvolgente. Con un’attesa già alle stelle, l’evento prevede di attirare visitatori da tutto il mondo, sottolineando il richiamo globale del brand GTI.

I biglietti per il festival sono disponibili a partire da 19,76 euro per il giornaliero, con la possibilità di acquistare un biglietto VIP per i tre giorni. Per chi volesse partecipare solo il venerdì pomeriggio, è disponibile un biglietto al costo di 8,50 euro a partire dalle 15:00. L’ingresso è gratuito per i bambini e i ragazzi di età inferiore ai 18 anni, rendendo l’evento accessibile a tutta la famiglia.

Per tre giorni, l’area intorno alla Volkswagen Arena si trasformerà in una vera e propria GTI Fan City, un luogo di ritrovo e celebrazione per tutti gli amanti delle auto che non vedono l’ora di condividere la loro passione in un contesto unico e indimenticabile.