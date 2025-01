Volvo Cars: rivoluzione tecnologica per il Model Year 2025

Con il Model Year 2025, Volvo Cars si prepara a rivoluzionare l’esperienza di guida attraverso due importanti aggiornamenti tecnologici che coinvolgeranno diversi modelli della gamma, tra cui XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, V90 e V90 Cross Country. La nuova generazione della Volvo Car UX e l’introduzione della Snapdragon® Cockpit Platform di Qualcomm promettono di ridefinire il concetto di infotainment a bordo, migliorando significativamente velocità, reattività e usabilità.

Volvo Car UX: un’esperienza pensata per il futuro

La nuova Volvo Car UX rappresenta un passo avanti nell’interazione tra conducente e veicolo. Già presente su EX30, EX90 e XC90, questa piattaforma è stata progettata per garantire un’interazione sicura, intuitiva e personalizzata. Grazie a un design completamente rinnovato e all’integrazione di servizi Google, l’utente avrà accesso immediato alle funzioni più utilizzate, come mappe, media e telefono, direttamente dalla schermata iniziale.

Un elemento chiave è la barra contestuale, che adatta gli elementi visualizzati in base alla situazione, offrendo un accesso rapido alle app più recenti. Anche il display dietro il volante è stato aggiornato per garantire una visualizzazione più ampia e nitida della navigazione. Entro il 2025, questa user experience sarà disponibile su tutti i modelli indicati e su milioni di Volvo già in circolazione grazie a un aggiornamento software over-the-air.

Un sistema di infotainment più veloce e performante

La Snapdragon Cockpit Platform di nuova generazione, già introdotta su EX30 ed EX90, verrà estesa al nuovo SUV XC90 e a molti altri modelli. Questo aggiornamento renderà il sistema di infotainment basato su Android Auto più veloce del doppio e fino a dieci volte più rapido nella generazione grafica. Un’esperienza più fluida e reattiva significa meno distrazioni per il conducente e una maggiore sicurezza su strada, come sottolineato da Anders Bell, Chief Engineering & Technology Officer di Volvo Cars. Questa collaborazione con Qualcomm dimostra come l’innovazione tecnologica possa migliorare la qualità della guida e la connettività a bordo.

Plug & Charge: ricarica senza pensieri

Un’altra novità è l’introduzione del sistema Plug & Charge sui modelli EX30, EX40 ed EC40 in Europa. Questo sistema semplifica l’autenticazione e la fatturazione durante la ricarica presso le colonnine pubbliche. Basta collegare il cavo e il sistema si occuperà automaticamente di tutto, dall’identificazione del veicolo al pagamento. Le stazioni di ricarica compatibili sono facilmente individuabili tramite Google Maps o l’app Volvo Cars, rendendo il processo ancora più comodo e intuitivo.

Un futuro definito dal software

Volvo Cars conferma il suo impegno nel migliorare continuamente l’esperienza di guida attraverso aggiornamenti software e soluzioni tecnologiche innovative. La strategia punta a rendere ogni modello un’icona di efficienza e comfort, indipendentemente dalla piattaforma o dal sistema di propulsione. Come dichiarato da Erik Severinson, Chief Product & Strategy Officer di Volvo Cars, “Offriremo un’esperienza utente omogenea su tutta la gamma, migliorando le auto nel tempo grazie alla tecnologia e agli aggiornamenti over-the-air”.

Con queste novità, Volvo dimostra di voler ridefinire gli standard del settore, offrendo ai suoi clienti veicoli sempre più sicuri, connessi e all’avanguardia.