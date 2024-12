Vredestein Ultrac+: pneumatico premium con prestazioni eccezionali

Apollo Tyres Ltd ha annunciato il lancio del rivoluzionario pneumatico estivo Vredestein Ultrac+, un prodotto premium progettato per offrire prestazioni superiori e una durata eccezionale. Con miglioramenti significativi rispetto al suo predecessore, il Vredestein Ultrac, questo pneumatico si distingue per la longevità ottimizzata e il comfort imbattibile.

Il Vredestein Ultrac+ è progettato per offrire una maggiore durata grazie a una nuova mescola all’avanguardia e a un’ampia gamma di misure che lo rendono adatto a una vasta gamma di veicoli, compresi quelli compatti e per famiglie. Secondo test interni condotti da Apollo Tyres, il “chilometraggio previsto” di Ultrac+ è migliorato fino al 30% rispetto al modello precedente, mentre la resistenza all’abrasione è stata ridotta fino al 30%.

Il nuovo pneumatico Vredestein Ultrac+ si distingue per la sua resistenza al rotolamento ridotta del 3% rispetto al modello Ultrac, il che contribuisce a massimizzare l’autonomia di guida e a ridurre i costi. Inoltre, la tecnologia all’avanguardia della mescola contribuisce a migliorare ulteriormente la resistenza al rotolamento per offrire una maggiore efficienza.

Un importante punto forte di Ultrac+ è la sua capacità di mantenere standard elevati di comfort e maneggevolezza su bagnato e asciutto estremamente competitivi.

Il Vredestein Ultrac+ è stato sottoposto a valutazioni complete da parte di due prestigiose aziende indipendenti di test e progettazione. IFV GmbH ha calcolato la longevità del pneumatico, mentre Applus+ IDIADA ha analizzato le sue prestazioni su bagnato e asciutto e il comfort. Entrambi gli enti hanno confrontato Ultrac+ con i principali rivali dei marchi premium, confermando la sua eccellenza nel settore.

Inoltre, il design innovativo di Ultrac+ garantisce silenziosità e comfort durante la guida, con una rumorosità ridotta e una guidabilità fluida. La nervatura centrale con solchi laterali parabolici contribuisce a migliorare la precisione e la risposta dello sterzo, offrendo un’esperienza di guida sicura e dinamica.

Il Vredestein Ultrac+ è il risultato del lavoro svolto presso il centro di ricerca e sviluppo di Apollo Tyres nei Paesi Bassi, ed è caratterizzato da una serie di tecnologie innovative, tra cui una mescola del battistrada di nuova generazione che garantisce un eccellente equilibrio tra usura e prestazioni di frenata.

Con il lancio previsto per gennaio 2025 e la disponibilità di 70 misure diverse, il Vredestein Ultrac+ si conferma come una soluzione ideale per i consumatori che cercano prestazioni premium ad un prezzo accessibile nel segmento dei pneumatici estivi.