Vredestein Ultrac Pro: migliorano performance, comfort e impatto ambientale

Vredestein sta per presentare il nuovo pneumatico estivo Ultrac Pro ad altissime prestazioni (UUHP). Caratterizzato da un design all’avanguardia e leggero, questo pneumatico mira a massimizzare le prestazioni e il comfort, riducendo notevolmente il peso e l’impatto ambientale.

Ultrac Pro rappresenta il primo passo di Vredestein in una nuova generazione di pneumatici estivi ad alte prestazioni, con una notevole riduzione di peso rispetto al modello precedente, che risale a ben 12 anni fa. In un confronto tra due generazioni di pneumatici nella misura 245/45R18 100Y XL, l’Ultrac Pro è più leggero di 1,7 kg, registrando una diminuzione del 13% rispetto al Vredestein Ultrac Vorti+. La gamma Ultrac Pro vanta una riduzione media del 10% nel peso complessivo.

La significativa riduzione di peso contribuisce a una massa di rotazione inferiore, migliorando la reattività dello sterzo, l’accelerazione e le prestazioni in frenata. La minore massa assicura anche un miglior contatto degli pneumatici con la superficie stradale, migliorando l’efficienza complessiva.

Il team del Centro di Ricerca e Sviluppo Globale di Apollo Tyres nei Paesi Bassi si è focalizzato sulla riduzione massima dei materiali necessari per la struttura e il battistrada degli pneumatici. Questo approccio ambizioso mira a garantire sportività, durata e comfort. La chiave per il successo è stata l’introduzione di una nuova configurazione del tallone, che presenta una struttura a tela singola più sofisticata in numerose misure, superando il tradizionale formato a due tele tipico di questo segmento. Questo design innovativo si traduce in una notevole riduzione dei materiali e, di conseguenza, del peso complessivo.

L’utilizzo della più recente generazione di mescole in gomma e l’ottimizzazione della calibrazione degli strati nella costruzione degli pneumatici forniscono la flessibilità necessaria per ottenere una distribuzione uniforme della forza sulla superficie di contatto, adattandosi alle condizioni della strada. Questo garantisce all’Ultrac Pro un’aderenza ottimale a velocità elevate, mantenendo la resistenza impressionante del suo predecessore.

Grazie alla notevole riduzione della massa, alle nuove mescole in gomma e alla struttura ottimizzata, il nuovo Ultrac Pro è uno dei migliori pneumatici nella sua categoria in termini di efficienza dei consumi. Offre un miglioramento complessivo del 12% e una classificazione superiore in termini di resistenza al rotolamento rispetto al suo predecessore, migliorando significativamente l’autonomia di guida per coloro che utilizzano i veicoli ad alte prestazioni quotidianamente.