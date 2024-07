WILL: da oggi è disponibile “MAI BANALE”

Il talento musicale italiano è sempre in fermento con artisti emergenti pronti a conquistare il pubblico con le loro canzoni. Uno di questi giovani talenti è William Busetti, noto come Will, che da oggi, venerdì 19 luglio, ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato “MAI BANALE“.

Nato a Vittorio Veneto nel 1999 e cresciuto a Soligo, Will ha una passione innata per la musica fin da bambino. Dopo aver iniziato a scrivere testi ispirato dalle canzoni rap italiane, nel 2020 ha ottenuto il suo primo grande successo con il brano “Estate”, che ha guadagnato il disco di platino e oltre 45 milioni di stream su Spotify.

Il giovane artista ha continuato a stupire il pubblico con la sua musica, vincendo la finalissima di Sanremo Giovani e calcando il palco dell’Ariston come Big a Sanremo 2023 con il brano “Stupido”. Nel febbraio 2023, ha pubblicato il suo primo album “Manchester”, che ha già superato i 10 milioni di stream.

Ora, con il suo nuovo singolo “MAI BANALE”, Will affronta il tema delicato della fine di una relazione e delle emozioni contrastanti che ne derivano. La canzone cattura perfettamente la complessità degli affetti e offre una riflessione sincera sull’amore che persiste nonostante le difficoltà.

Attraverso la sua musica, Will dimostra una capacità straordinaria di trasformare esperienze personali in suoni universali che toccano il cuore di chiunque ascolti le sue canzoni. Il nuovo singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali, offrendo agli appassionati di musica l’opportunità di immergersi in un’emozionante ballata d’amore.