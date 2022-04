Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch: in arrivo il 29 luglio

Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch arriverà prima del previsto! Atteso in origine per settembre 2022, il gioco verrà pubblicato già il prossimo 29 luglio. In questo nuovo gioco di ruolo, i giocatori partiranno per un’epica avventura incentrata sul tema della “vita”, che collega i futuri dei due precedenti capitoli principali di questa longeva serie.

Nei panni dei protagonisti Noah e Miyo, i giocatori guideranno una squadra composta da sei personaggi per scoprire la verità sul conflitto che vede opporsi il Keves e l’Agnus, due nazioni rivali. La loro missione li porterà a Pian di Spada, una terra trafitta da una colossale spada.

Controlla fino a sette personaggi in battaglia: come nei precedenti titoli della serie, gli scontri hanno inizio quando ci si avvicina ai nemici. I giocatori possono prendere il controllo dei sei membri della squadra di Noah e di altri personaggi che incontreranno nel corso dell’avventura e, sfruttando le abilità uniche di ognuno di essi, impiegare un ampio ventaglio di strategie.

Cambio di classe: ogni personaggio ha una sua classe, con punti di forza specifici. Per esempio, Noah è uno Spadaccino specializzato nei combattimenti corpo a corpo, mentre Miyo è uno Zefiro, capace di catalizzare su di sé l’attenzione dei nemici mentre ne schiva gli attacchi. Progredendo nell’avventura, i giocatori potranno cambiare la classe dei personaggi per personalizzare a piacimento la propria squadra.

Nuovo sistema di Sintonia: al verificarsi di determinate condizioni, ognuna delle coppie formate da Noah e Miyo, Lanz e Sena, e Yunie e Taion può usare il sistema di Sintonia per dare vita a una forma gigante chiamata Uroboros. Ogni Uroboros ha un suo set di potenti mosse, e decidere quando effettuare questa trasformazione può rivelarsi la chiave per la vittoria.

La Collector’s Edition del gioco, disponibile in esclusiva nel My Nintendo Store, includerà una confezione illustrata da Masatsugu Saito, un artbook a colori di più di 250 pagine e una custodia in acciaio per la scheda di gioco. Maggiori dettagli sulla Collector’s Edition verranno comunicati prossimamente.