SONY MUSIC ITALY arriva al LUCCA COMICS & GAMES 2024

SONY MUSIC ITALY, divisione italiana di una delle più grandi realtà musicali al mondo, sarà la prima casa discografica a partecipare al LUCCA COMICS & GAMES 2024, che si terrà dal 30 ottobre fino al 3 novembre a Lucca, con uno store dedicato ai suoi prodotti!

Questo evento rappresenta un traguardo importante, che sottolinea la crescente connessione tra la musica e il mondo dei fumetti e dei videogiochi.

Lo store sarà nel cuore del festival, nello storico negozio di dischi lucchese “Sky Stone and Songs”, importante punto di ritrovo per appassionati di musica e arte nonché crocevia per concerti, mostre e presentazioni.

All’interno dello spazio sarà disponibile un’ampia selezione di titoli internazionali e italiani, prodotti esclusivi degli artisti presenti e non solo, colonne sonore dei film, videogiochi e Anime più amati dal pubblico, oltre a esclusive edizioni speciali in vendita solo al Lucca Comics & Games. Inoltre, ogni giorno verranno organizzati eventi esclusivi che arricchiranno l’esperienza. Sony Music Italy porterà a Lucca GIORGIO VANNI, iconica voce di ‘Dragon Ball’ e ‘Pokémon’, i LACUNA COIL, la band metal italiana più internazionale, NASKA, con il suo stile pop-punk e l’introspettivo artista della “Gen Z” SETHU, in collaborazione con Carosello Records!

Un’esperienza innovativa, capace di far incontrare due universi creativi in un unico grande palco all’interno di uno dei festival più importanti al mondo nel suo settore. Questa iniziativa aggiunge un nuovo tassello alla collaborazione sempre più consolidata tra Lucca Comics & Games e Sony Music Italy.