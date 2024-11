Yamaha: ecco i nuovi NMAX 125 e NMAX 125 Tech MAX

Yamaha continua a definire gli standard del settore degli scooter sportivi con l’introduzione di due nuovi modelli entry-level, NMAX 125 e NMAX 125 Tech MAX, che arricchiscono la già popolare famiglia MAX. Yamaha, che ha inventato la categoria degli scooter sportivi con il leggendario TMAX, amplia l’offerta per il 2025 con questi modelli, rendendo la tecnologia MAX accessibile a un pubblico ancora più vasto.

Il nuovo NMAX 125 si distingue per il suo stile sportivo ispirato al TMAX e una struttura più leggera, che lo rendono perfetto per l’utilizzo urbano. I nuovi fari a doppio proiettore e il gruppo ottico posteriore a LED esprimono un’estetica dinamica e compatta, tipica della gamma MAX. La scocca anteriore e lo schermo sportivo migliorano l’aerodinamica, garantendo comfort anche durante le lunghe tratte cittadine. Con un look affilato, stretto e sportivo, il NMAX 125 offre un mix unico di stile, praticità e prezzo conveniente.

Equipaggiato con un motore EURO5+ da 125 cc, il NMAX 125 unisce efficienza e potenza grazie alla tecnologia Blue Core, che ottimizza i consumi e riduce le emissioni. La funzione Start & Stop permette di risparmiare carburante e allungare l’autonomia fino a circa 300 km, grazie al serbatoio da 7,1 litri. Questa efficienza rende il nuovo NMAX un mezzo ideale per chi cerca prestazioni brillanti a costi contenuti.

Il nuovo NMAX 125 è progettato per garantire stabilità e controllo, anche nelle situazioni più complesse. Con freni a disco da 230 mm su entrambe le ruote e ABS su tutte le superfici stradali, il NMAX offre un’esperienza di guida sicura e piacevole. Inoltre, il sistema di controllo della trazione (TCS) limita lo slittamento della ruota posteriore, offrendo una maggiore sicurezza su superfici a bassa aderenza, rendendo il NMAX un compagno ideale in tutte le stagioni.

Il NMAX 125 è dotato di strumentazione digitale avanzata, con schermo LCD da 4,2” che si collega all’app Yamaha MyRide. Grazie alla connessione con lo smartphone, il pilota può visualizzare notifiche di chiamate, e-mail e messaggi, mantenendo sempre il controllo. La funzione di accensione Smart Key consente di avviare il mezzo senza dover estrarre la chiave, mentre il pratico caricatore USB-C permette di mantenere i dispositivi sempre carichi.

Il nuovo NMAX 125 sarà disponibile a partire da gennaio 2025, mentre il modello premium NMAX 125 Tech MAX arriverà a maggio 2025. Questa versione offre ai clienti un design ancora più esclusivo, rappresentando l’opzione perfetta per chi cerca uno scooter sportivo di fascia alta, in pieno stile MAX.