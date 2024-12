Yamaha: “I 125cc in autostrada saranno una svolta per la mobilità su due ruote”

È ufficiale: il 14 Dicembre entrerà in vigore il nuovo Codice della Strada. Moto e scooter di cilindrata 125cc (con cilindrata non inferiore a 120cc oppure potenza non inferiore a 6kW per gli elettrici) potranno finalmente accedere ad autostrade, tangenziali e superstrade veloci. Una novità che segna un importante passo avanti per tutti i maggiorenni, che potranno vedere le due ruote come un’opzione di mobilità ancora più versatile, visto che i 125 si possono guidare anche con la Patente B (auto).