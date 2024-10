Yamaha si prepara a stupire a EICMA 2024

La fiera internazionale delle due ruote, in programma dal 7 al 10 novembre presso Fieramilano a Rho, sarà una vetrina d’eccellenza per l’universo Yamaha. Il celebre marchio giapponese accoglierà i visitatori con un’anteprima completa della gamma 2025, proponendo un programma ricco di attività interattive e incontri con protagonisti del mondo delle competizioni e non solo.

Allo stand Yamaha sarà possibile ammirare da vicino le novità 2025, con modelli rinnovati pronti a conquistare il cuore degli appassionati. Tra le attrazioni principali spiccano le ultime arrivate della famiglia hypernaked MT, come la MT-09 Y-AMT e le nuove MT-07 e MT-07 Y-AMT, dotate di innovazioni tecnologiche all’avanguardia e di uno stile deciso, pronte per chi ama la velocità e le alte prestazioni. Non mancherà poi la Serie R, che incarna tutto il DNA sportivo di Yamaha: i visitatori potranno ammirare la R9, R3 e R125, fino alla leggendaria R1, disponibile anche in versione GYTR.

Un programma di attività immersivo è stato pensato per rendere indimenticabile la visita: Yamaha non si limiterà infatti all’esposizione dei modelli ma offrirà talk e incontri sul palco principale, con ospiti d’eccezione pronti a condividere storie e consigli di guida con il pubblico.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche all’area Motolive, dove Yamaha proporrà numerose iniziative, tra cui il progetto Girl Full Power. Questo programma, pensato per incoraggiare le donne a entrare nel mondo delle due ruote, darà loro la possibilità di fare il primo passo in sicurezza, seguite da istruttrici esperte che offriranno consigli utili e un’assistenza completa. Le partecipanti potranno prenotare la propria prova direttamente sul sito Yamaha Motor, nella sezione dedicata.

Spazio anche ai più piccoli, che potranno divertirsi nell’area dedicata alle balance bike, studiata appositamente per avvicinare le nuove generazioni al mondo delle due ruote.

Nella Motolive Arena, infine, lo spettacolo entrerà nel vivo con le Champions Charity Race, una gara spettacolare in cui i piloti si confronteranno in inseguimenti mozzafiato con partenze da fermo, al meglio delle due manche.

Il Rally sarà protagonista il 7 e l’8 novembre, con i piloti dell’Africa Eco Race che si sfideranno su un tracciato Off Road, appositamente progettato, insieme a giornalisti e personaggi noti del settore. Sarà presente Alessandro Botturi, che gareggerà su una Yamaha Ténéré 700 del Ténéré Rally Team, ufficialmente impegnato nell’Africa Eco Race.

A chiudere la kermesse, il Superbike sarà protagonista il 10 novembre, quando i piloti WSBK Andrea Locatelli e Jonathan Rea si sfideranno in una gara di flat track su due Yamaha YZ450F, allestite con una livrea speciale per celebrare i 10 anni di partnership con PATA.