Zucchero “Sugar” Fornaciari: “Discover II” debutta al primo posto delle classifiche

Zucchero “Sugar” Fornaciari continua a brillare, con il suo ultimo album “Discover II” che fa un ingresso trionfale direttamente al primo posto della classifica dei cd, vinili e musicassette più venduti della settimana TOP OF THE MUSIC FIMI/GfK Italia. Questo nuovo progetto musicale vede Zucchero reinterpretare brani iconici del panorama musicale italiano e internazionale con il suo inconfondibile stile, trasformando le canzoni amate in opere uniche.

L’album, disponibile in formato CD, DOPPIO LP e DIGITALE, offre non solo la versione standard con 13 tracce, ma anche una versione box deluxe in tiratura limitata e numerata che include il TRIPLO LP giallo trasparente e il CD deluxe. Quest’ultimi contengono oltre alle 13 tracce standard, anche 5 bonus track esclusive.

Il singolo di lancio dell’album, “Amor Che Muovi Il Sole”, una cover del brano “My Own Soul’s Warning” dei The Killers, è un tributo sonoro che cattura l’anima della musica di Zucchero. L’album contiene anche collaborazioni di rilievo con artisti del calibro di Paul Young, Oma Jali, Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Russel Crowe e Salmo.

Zucchero, con oltre 40 anni di carriera, ha venduto più di 60 milioni di dischi ed è riconosciuto come uno dei maggiori interpreti del rock blues in Italia. Con collaborazioni e performance in tutto il mondo, inclusi eventi di beneficenza e concerti memorabili, il suo impatto sulla scena musicale internazionale è innegabile.

Il lavoro instancabile di Zucchero e la sua capacità di reinventarsi continuamente sono evidenti non solo nella sua musica, ma anche nei suoi progetti artistici e umanitari. Il suo impegno costante nel portare speranza e gioia attraverso la musica lo rende un’icona indiscussa nel panorama musicale internazionale.

Con il successo di “Discover II”, Zucchero dimostra ancora una volta la sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico con la sua arte senza tempo. La sua musica continua a toccare i cuori di milioni di fan in tutto il mondo, confermandolo come una delle icone della musica italiana e internazionale.