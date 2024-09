“Alla ricerca dell’Uomo Ragno”: inizia la tournée teatrale di Mauro repetto

Il Teatro Fraschini di Pavia sarà la cornice dello spettacolo “Alla ricerca dell’uomo ragno” che segna l’inizio della tournée teatrale 2024/2025 dedicata alla storia dei mitici 883. L’ideatore e co-fondatore della leggendaria band, Mauro Repetto, sarà il protagonista di questo emozionante viaggio nel tempo attraverso la vera storia della band.

Alla ricerca dell’Uomo Ragno è uno spettacolo one man show che mescola realtà e finzione, con una trama autobiografica e surreale. Mauro Repetto porterà il pubblico in un viaggio attraverso la sua vita e la storia degli 883, interagendo con se stesso da ragazzo e con personaggi chiave della band come il Conte Claudio Cecchetto, il barone Fiorello, il principe Jovanotti e il marchese Jerry Scotti. Con straordinari effetti visivi, lo spettacolo promette momenti di comicità e nostalgia, ripercorrendo successi intramontabili e presentando anche un brano inedito dell’artista.

“Vi invito a un road movie itinerante per tutta Italia, e che comincia proprio dalla mia città. Dopo il grande riscontro e affetto del pubblico ricevuto alle anteprime del tour in primavera, parto per questa avventura con grande entusiasmo, perché il paesaggio più bello del mondo è un teatro pieno di persone che vibrano con te in una dimensione talmente intima da sentire il profumo delle signore in prima fila e in una dimensione talmente universale da avere tre generazioni che cantano e ballano insieme a me”, ha commentato Mauro Repetto.

Il tour teatrale partirà da Pavia l’11 ottobre 2024 per poi proseguire in diverse città italiane come Monza, Modena, Sanremo, Milano, Verona, Roma e molte altre. Tutte le informazioni e le date aggiornate sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento.

Lo spettacolo “Alla ricerca dell’uomo ragno” è scritto e diretto da Stefano Salvati e Maurizio Colombi, due eccellenze nel mondo dell’intrattenimento italiano. La produzione è curata da Maurizio Colombi per Sold Out e Daimon Film.

Con uno spettacolo coinvolgente e emozionante, Mauro Repetto e il suo team promettono di regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile, un viaggio nel passato attraverso la musica e la storia degli 883.